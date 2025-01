Marc Marquez dan Dani Pedrosa Tiba di Jakarta

TEMPO.CO , Jakarta - Pembalap MotoGP Repsol Honda Team Marc Marquez dan Dani Pedrosa telah tiba di Jakarta. Keduanya langsung disambut berbagai acara. Pagi ini, duo rider asal Spanyol itu berkunjung ke Plant Sunter PT Astra Honda Motor. Baca: Duel Sengit Andrea Dovizioso vs Marc Marquez di MotoGP Jepang

Dalam foto-foto yang diterima Tempo, tampak Marc Marquez berpose dengan motor Honda S90Z buatan tahun 1971 berwarna merah. Sedangkan Pedrosa menunggangi All New Honda CBR250RR.

Pembalap MotoGP Tim Repsol Honda Marc Marquez dan Dani Pedrosa mengunjungi Pabrik PT Atsra Honda Motor di Sunter, Jakarta, 16 Oktober 2017. Kedua pembalap itu tiba di Jakarta untuk menghadiri kegiatan Meet and Greet penggemarnya di BSD, Tangerang, pada Selasa 17 Oktober. Dok/AHM