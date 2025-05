TEMPO.CO, Jakarta - Petenis Jepang Kei Nishikori menaklukkan John Isner asal Amerika Serikat dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 pada Minggu, memenangi turnamen Washington Terbuka dan meraih gelar ATP kesepuluh dalam karirnya.



Petenis peringkat satu Asia berusia 25 tahun itu membawa pulang hadiah 343.000 dolar AS di turnamen lapangan keras yang digelar di Ibu Kota Amerika Serikat, turnamen pemanasan untuk AS Terbuka yang akan dimulai tiga pekan lagi.



"Saya sangat gembira bisa menang pada hari ini," kata Nishikori. "Ini merupakan pertandingan yang ketat."



Nishikori, yang akan naik satu tingkat di daftar peringkat dunia ke peringkat keempat Senin, merupakan runner up US Open tahun lalu. "Saya tidak sabar untuk kembali bermain di AS Terbuka," kata Nishikori.



Nishikori menjadi pemenang kategori tunggal asal Asia pertama sepanjang 47 tahun turnamen itu, meski hanya memaksimalkan 59 persen dari serve-serve pertamanya. Ia mencatatkan 42 angka dari 46 serve pertamanya.



Isner, yang hanya memenangi pertemuan sebelumnya dengan Nishikori di perempat final Miami, menyia-nyiakan peluang untuk meraih mahkota ATP ke-11nya setelah memenangi gelar Atalanta untuk ketiga kalinya secara beruntun pekan lalu.



Isner, yang melepaskan 18 ace berbanding lima ace Nishikori, akan naik dari urutan ke-18 ke posisi 12 pada daftar peringkat Senin.



"Tidak pernah mudah untuk melawan petenis pemilik serve keras seperti John," kata Nishikori.



Ini merupakan kekalahan ketiga Isner di final Washington setelah kalah dari Andy Roddick pada 2007, dan Juan Martin Del Potro pada 2013.



