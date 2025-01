Pelatnas Karate Asian Games 2018 Antisipasi Kendala Uji Coba

TEMPO.CO, Jakarta - Atlet-atlet karate yang dipersiapkan untuk Asian Games 2018 akan siap pada Juni nanti setelah menjalani seleksi. Namun para karateka Indonesia dikhawatirkan akan mengalami kendala uji coba.



Menurut Ketua Bidang Pembinaan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia (FORKI) Zulkarnain Purba, untuk mencapai kondisi puncak pada Asian Games nanti, atlet pelatnas karate setidaknya memerlukan lima kali uji coba.



"Diharapkan pada Juni mendatang sudah disaring 100 atlet yang tinggal kami pilih untuk diterjunkan ke Asian Games. Masalahnya, hingga delapan bulan ke depan, mereka harus bisa melakukan lima kali uji coba," kata Zulkarnain.



Permasalahannya adalah, hingga Asian Games pada Agustus mendatang, sudah tidak ada event karate besar lagi di Asia. Kondisi itu menjadi pekerjaan rumah yang harus diatasi PB FORKI.



"Untuk mengatasi kekurangan event, yang dapat dilakukan, ya, try out. Kalaupun try out tidak bisa dilakukan, kami akan melakukan simulasi kejuaraan dengan sesama atlet pelatnas. Pastinya kami harus bisa menjaga agar mental dan fisik karateka dapat mencapai puncaknya di Asian Games," tutur Zulkarnain.



Dia juga mengusulkan pemerintah lebih peduli terhadap atlet jika ingin target di Asian Games 2018 terpenuhi. Dia berharap pemerintah memperhatikan permasalahan atlet selain sarana pertandingan.



