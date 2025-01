Perempat Final Prancis Terbuka, Jadwal Indonesia Jumat Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Tim bulu tangkis Indonesia meloloskan empat nomor ke babak perempat final turnamen Prancis Terbuka 2017, yang sedang digelar di Paris. Keempat nomor tersebut adalah tunggal putra, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Mereka berhasil lolos dari babak kedua, yang digelar pada Kamis, 26 Oktober 2017.



Di nomor tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting menang 21-7, 21-16 saat melawan Hu Yun (Hong Kong). Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto menang 21-12, 13-21, 25-23 atas Kim Duk-young/Chung Eui-seok (Korea Selatan) di ganda putra. Adapun Greysia Polii/Apriyani Rahayu menang 21-19, 21-18 atas Yuki Fukushima/Sayaka Hirota (Jepang) di ganda putri. Sedangkan di ganda campuran Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir menang 21-16, 17-21, 21-16 atas Ivan Sozonov/Evgeniya Kosetskaya (Rusia).



Baca: Balas Dendam, Anthony Ginting ke Perempat Final Prancis Terbuka



Indonesia sebenarnya meloloskan 7 nomor di babak ke-2, namun tiga nomor gagal maju ke perempat final. Ketiga nomor yang gagal adalah Hanna Ramadini dikalahkan Chen Yufei (Cina) 17-21, 9-21 di tunggal putri; Mohamad Ahsan/Rian Agung Saputro kalah oleh He Jiting/Tan Qiang (Cina) 13-21. 16-21 di ganda putra; Praveen Jordan/Debby Susanto ditundukkan Dechapol Puavaranukroh/Puttita Suprajirakul (Thailand) 16-21, 15-21.



Berikut ini jadwal lengkap penampilan pemain bulu tangkis Indonesia di perempat final Prancis Terbuka 2017, yang akan digelar pada Jumat malam, 27 Oktober 2017, WIB.



Tunggal Putra:

Anthony Sinisuka Ginting vs Kenta Nishimoto (Jepang)



Ganda Campuran:

Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir vs Tan Kian Meng/Lai Pei Jing (Malaysia)



Ganda Putra:

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Le Jhe-Hue/Lee Yang (Taiwan)



Ganda Putri:

Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Shiho Tanaka/Koharu Yonemoto (Jepang)



TOURNAMENT SOFTWARE