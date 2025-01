Profil Anilise Fitzi, Bintang V-League yang Jadi Kunci Pink Spiders saat Hentikan Rekor Kemenangan Red Sparks

Pertandingan antara Pink Spiders dan Red Sparks di putaran keempat V-League, Kamis, 30 Januari, ia tampil menggebrak. Ketika sorotan yang tertuju pada duel Megawati Hangestri vs Kim Yeon-koung, Fitzi justru merebut panggung.

Pada musim 2021-2022 dia pindah ke Austria dan bergabung dengan klub bola voli VC Tirol. Pada tahun 2022 dia kemudian bermain di VB NO Sokol/Post selama dua musim hingga musim 2023-2024.

Di V-League musim ini, Fitzi menempati peringkat kedua dalam pemblokiran (0,83 per set) dan peringkat ketiga dalam serangan pergerakan (50,78 persen tingkat keberhasilan). Performanya semakin meningkat setelah pemain asing utama, Tutku Bourges, mengalami cedera.

Dalam putaran keempat, Fitzi mencatat rata-rata 18,7 poin per pertandingan, meningkat dari 13,4 poin per pertandingan di tiga putaran sebelumnya.



Dalam 23 pertandingan, ia memiliki 250 poin, tingkat keberhasilan serangan 45,04 persen dan 0,831 blok per set.