Profil Pebasket Rakeem Christmas Menantu Michael Jordan yang Bela Hangtuah Jakarta

Nama Michael Jordan identik dengan dunia basket. Ia menjadi salah satu atlet terbaik dan menjadi legenda olahraga tersebut. Hubungan basket dengan Jordan sangat erat, sejumlah anggota keluarganya juga berkecimpung dalam basket, termasuk Rakeem Christmas, menantu Jordan yang bermain di Indonesia.

Rakeem berhasil mencatatkan performa terbaik sepanjang kariernya di Indonesian Basketball League (IBL) 2025 bersama Hangtuah Jakarta dengan rata-rata 17,2 poin, 10,2 rebound, dan 2,4 assist per laga. Dalam 10 pertandingannya di IBL, performa pemain asal Amerika Serikat itu melampaui seluruh catatan statistiknya di klub-klub sebelumnya. Berikut profil dan perjalanan karier Rakeem.

Profil Rakeem Christmas

Dilansir dari basketball-reference.com, Rakeem Haleek Christmas, lahir pada 1 Desember 1991 di Irvington, New Jersey, adalah pemain basket profesional Amerika Serikat yang saat ini bermain untuk Amartha Hangtuah di Indonesian Basketball League (IBL). Selain kariernya di dunia basket, ia dikenal sebagai menantu dari legenda NBA, Michael Jordan.

Pada usia 2 tahun, Rakeem pindah bersama ibunya, Landra Hamid, ke St. Croix, Kepulauan Virgin Amerika Serikat. Setelah ibunya meninggal karena gagal ginjal saat Rakeem berusia 5 tahun, ia diasuh oleh neneknya, Evelyn Hamid. Di usia 13 tahun, Rakeem pindah ke Philadelphia untuk tinggal bersama bibinya, Amira Hamid, yang kemudian menjadi wali sahnya. Ia mulai bermain basket secara serius pada masa remajanya.

Rakeem bersekolah di Northeast Catholic High School dan kemudian pindah ke Academy of the New Church di Bryn Athyn, Pennsylvania. Ia melanjutkan pendidikan dan karier basketnya di Universitas Syracuse dari 2011 hingga 2015. Selama tahun seniornya, ia mencatat rata-rata 17,5 poin, 9,1 rebound, dan 2,5 blok per pertandingan, serta menyelesaikan gelar sarjananya dalam waktu tiga tahun.

Pada NBA Draft 2015, Rakeem dipilih oleh Minnesota Timberwolves sebagai pilihan ke-36, namun haknya segera ditukar ke Cleveland Cavaliers dan kemudian ke Indiana Pacers. Ia bermain untuk Pacers selama dua musim (2015-2017) dan juga tampil untuk tim afiliasi mereka di NBA G League, Fort Wayne Mad Ants. Setelah dilepas oleh Pacers pada 2017, Rakeem melanjutkan kariernya di berbagai liga internasional, termasuk Turki, Selandia Baru, Filipina, dan Meksiko. Pada tahun 2024, ia bergabung dengan Amartha Hangtuah di IBL Indonesia.

Dikutip dari People, Rakeem menjalin hubungan dengan Jasmine Jordan, putri dari Michael Jordan. Pasangan ini menyambut kelahiran putra mereka, Rakeem Michael Christmas, pada Mei 2019, menjadikan Michael Jordan seorang kakek untuk pertama kalinya. Meskipun kehidupan pribadi mereka cenderung tertutup, Jasmine pernah berbagi bahwa ayahnya sangat terlibat dan penuh kasih sebagai seorang kakek.

Selama kariernya di NBA, Rakeem bermain dalam 30 pertandingan dengan rata-rata 7,5 menit per pertandingan, mencetak rata-rata 2,1 poin dan 1,9 rebound per game. Torehan tersebut memang tidak bisa dibilang cemerlang untuk pemain NBA.

Dilansir dari IBL Indonesia, sejak bergabung dengan Amartha Hangtuah pada 2024, Rakeem telah menjadi pemain kunci, membantu tim meraih tiga kemenangan dalam empat pertandingan pertama musim ini. Ia mencatat rata-rata 19,0 poin, 10,8 rebound, dan 1,5 assist per pertandingan dalam 29,8 menit bermain.

Pilihan Editor: Marcus Jordan, Putra Legenda NBA Michael Jordan Ditangkap Atas Kasus DUI dan Kokain