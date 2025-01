Proliga 2025 Sudah Lewati Pekan Ketiga: Simak Rekap Hasil, Klasemen Terkini, dan Jadwal Berikutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Kompetisi bola voli profesional Indonesia, Proliga 2025, sudah melewati pekan ketiga. Juara putaran pertama sudah diketahui, sedangkan juara putaran pertama bagian putri masih diperebutkan.

Jakarta LavAni Livin' Transmedia merebut gelar juara putaran pertama. Mereka memastikan itu dengan mengalahkan Palembang Bank Sumsel Babel 3-0 (25-19, 25-22, 25-16) di GOR Ken Arok, Kota Malang, Jawa Timur, Minggu, 19 Januari 2025.

Asisten pelatih Jakarta LavAni Livin' Transmedia Erwin Rusni sesuai pertandingan, mengatakan kemenangan pada pertandingan terakhir pada seri Malang dipengaruhi faktor komunikasi antar pemain yang berjalan dengan baik.

"Sebenarnya (kemenangan) karena komunikasi, baik itu saat menyerang, bertahan, maupun dalam posisi apapun dan akhirnya hasil yang kami harapkan tercapai," kata Erwin.

Lavani memuncaki klasemen dengan mengemas 12 poin dan empat kemenangan. Mereka tak mungkin lagi dikejar Jakarta Bhayangkara Presisi yang berada di posisi kedua dan baru bermain tiga kali dengan meraih enam poin dan dua kemenangan.

Di bagian putri, gelar juara putaran pertama masih diperebutkan. Namun Jakarta Popsivo Polwan menjadi kandidat terkuat. Mereka memuncaki klasemen dengan mengemas 14 poin dan lima kemenangan. Mereka unggul dari Jakarta Pertamina Enduro (10 poin, tiga kemenangan) dan Jakarta Electric PLN (sembilan poin, tigakemenangan).

Perebutan gelar juara putaran pertama itu akan berlangsung pada pekan keempat di Surabaya, 24-26 Januari 2025. Popsivo akan memastikan diri menjadi juara pekan pertama bila mampu mengalahkan Jakarta Electric pada 25 Januari.



Hasil Proliga 2025 Pekan Ketiga

Jumat, 17 Januari 2025

Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Livin Mandiri{ 3-2 (25-17, 25-23, 25-27, 21-25, 16-14)

Putri - Jakarta Electric PLN vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia: 3-0 (25-23, 25-19, dan 25-18)

Putra - Jakarta LavAni Livin Transmedia vs Jakarta Garuda Jaya: 3-0 (25-16, 25-16, 25-21)

Sabtu, 18 Januari 2025

Putri - Bandung Bjb Tandamata vs Jakarta Pertamina Enduro: 1-3 (22-25, 25-14, 19-25, 21-25)

Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia: 3-0 (25-13, 25-22, 25-19)

Putra - Surabaya Samator vs Jakarta Bhayangkara Presisi: 0-3 (21-25, 27-29, 23-25).

Minggu, 19 Januari 2025

Putri - Jakarta Pertamina Enduro vs Yogya Falcons: 3-0 (25-17, 25-14, 25-17)

Putri - Jakarta Electric PLN vs Jakarta Livin Mandiri: 3-0 (25-13, 25-17, 25-22)

Putra - Jakarta LavAni Livin Transmedia vs Palembang Bank Sumsel Babel: 3-0 (25-19, 25-22, 25-16).

Jadwal Proliga 2025 Pekan 4

Lokasi: Jawa Pos Arena, Surabaya

Live: Moji dan Vidio.

Jumat, 24 Januari 2025

14.00 WIB: Putri - Jakarta Electric PLN vs Bandung bjb Tandamata

16.00 WIB: Putri - Jakarta Livin Mandiri vs Yogya Falcons

18.30 WIB: Putra - Jakarta Bhayangkara Presisi vs Palembang Bank Sumsel Babel.

Sabtu, 25 Januari 2025

14.00 WIB: Putri - Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Bandung bjb Tandamata

16.00 WIB: Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Electric PLN

18.30 WIB: Putri - Jakarta Pertamina Enduro vs Yogya Falcons.

Minggu, 26 Januari 2025

14.00 WIB: Putri - Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Jakarta Popsivo Polwan

16.00 WIB: Putra - Surabaya Samator vs Jakarta LavAni Livin Transmedia

18.30 WIB: Putri - Jakarta Livin Mandiri vs Jakarta Pertamina Enduro.