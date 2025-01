Rey Ratukore Juara Kelas 250 Tanpa Balap di Yamaha Sunday Race

Pada Kelas Sport 150 Pro, Richard Taroreh merebut juara umum walaupun hanya finish ke-4. Untuk podium juara serinya direbut Febrianus Balank, diikuti Rafid Topan dan Hendriansyah. Pada kelas lain, juara umum di kelas 250 cc Komunitas. 250 cc Com Pro diraih oleh Reynaldi Andriawan (YROI Bogor), 250 Com A diraih oleh Febri Gunawan (YROI Kuningan) dan 250 cc Com B diraih oleh Andri Gunawan (YROI Batam).



Juara umum di kelas 150 cc Komunitas, 150 Com A diraih oleh Radityo Wibisono (Ravens 15 Tangerang) dan 150 cc Com B diraih oleh Khanafi Kurniadi (TROW Tangerang R15 Owners). Juga untuk kelas Superstock up to 1000 cc diraih oleh Danni Setiawan (R15 Racing Team).