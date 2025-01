Rumor Tinju Dunia: Mayweather Akan Rematch vs Pacquiao di Cina

TEMPO.CO, Jakarta - Bintang tinju dunia, Floyd Mayweather Jr, menampik spekulasi bahwa dia akan melakukan comeback dengan naik ring di Cina. Rumor laga comeback Mayweather adalah melawan Manny Pacquiao.



Spekulasi itu muncul setelah Mayweather melakukan serangkaian tur 5 kota di Cina. Mayweather berada di Cina sejak 27 November hingga 4 Desember 2018, untuk melakukan kunjungan ke Beijing, Chengdu, Hong Kong, Makau, dan Shanghai.



"Saya sudah mundur dengan perasaan bahagia. Saya tidak akan bertinju lagi, berapapun dibayar. Semua kabar soal saya akan naik ring lagi itu cuma bohong," ujar Mayweather.

Kedatangan Mayweather ke Cina atas undangan Beijing Bryson Sports Culture Co., Ltd.



Dalam akun Instagramnya, Mayweather mengatakan bahwa dia dan rombongannya yang berjumlah 23 orang dibayar $US 3 juta atau Rp 40 miliar untuk kunjungan selama sepekan itu.



Floyd Mayweather Jr. berhasil taklukan Manny Pacquiao, di pertandingan kelas welterweight yang berlangsung di MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, Nevada, 3 Mei 2015. Al Bello/Getty Images



Kecurigaan yang beredar sekarang, Mayweather sedang merancang laga ulang melawan Pacquiao. Pada Oktober lalu Pacquiao datang ke Cina, dan melakukan sejumlah pertemuan di Beijing.|



Pacquiao diketahui memiliki hubungan yang baik dengan Komisi Tinju Profesional China. Bintang tinju Filipina itu sendiri pernah bertanding di Makau pada 24 November 2013 melawan Brandon Rios.



Sebagai bintang tinju dunia asal Asia, Pacquiao punya popularitas luar biasa di Cina. Setiap kali dia bertanding, konon setidaknya 300 juta pemirsa menonton lewat tayangan televisi.



DAILY MAIL | PHIL STAR