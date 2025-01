Selain Marcus / Kevin, Inilah Para Juara Dubai Superseries Finals

TEMPO.CO, Jakarta - Turnamen bulutangkis Dubai World Superseries Finals 2017 sudah usai digelar di Hamdan Sports Complex, 13-17 Desember. Ganda putra Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo menjadi salah satu juara.



Marcus/Kevin mengalahkan ganda putra Cina, Liu Cheng/Zhang Nan, dengan straight game 21-16, 21-15. Pasangan Indonesia ini membalas kekalahan di final Denmark Open Superseries Premier 2017 pada 17-22 Oktober.



Marcus/Kevin menuai kemenangan ketujuh di ajang turnamen berkelas superseries, yaitu turnamen bulu tangkis level tertinggi yang menyediakan hadiah total minimal $US 250 ribu, atau sekitar Rp 3,3 miliar.



Turnamen di Dubai ini merupakan final dari seluruh rangkaian superseries dan superseries premier, sehingga hanya diikuti oleh pebulutangkis peringkat 8 besar dunia di setiap nomornya.



Berikut adalah hasil lengkap BWF Dubai World Superseries Finals 2017:



Tunggal Putra:

Viktor Axelsen (Denmark) vs Lee Chong Wei (Malaysia): 19-21, 21-19, 21-15



Tunggal Putri:

Akane Yamaguchi (Jepang) vs Sindhu V Pusarla (India): 15-21, 21-12, 21-19



Ganda Putra:

Marcus Gideon/Kevin Sanjaya (Indonesia) vs Liu Cheng/Zhang Nan: 21-16, 21-15



Ganda Putri:

Shiho Tanaka/Koharu Yonemoto (Jepang) vs Yuki Fukushima/Sayaka Hirota (Jepang): 21,16, 21-15



Ganda Campuran:

Zheng Siwei/Chen Qingchen (Cina) vs Tang Chun Man/Tse Ying Suet (Hong Kong): 21-15, 22-20



