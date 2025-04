Selama 10 Tahun Berturut-turut, TNI AD Juarai Lomba Tembak AASAM

TEMPO.CO, Jakarta - Para Petembak Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) kembali menjadi juara umum pada lomba tembak Australian Army of Skill Arms at Meeting (AASAM) 2017. TNI AD selalu menjadi juara umum sejak 2008 atau 10 tahun terakhir.



Kontingen TNI Angkatan Darat yang dipimpin Letnan Kolonel Infanteri Josep T. Sibabutar itu sebanyak 14 orang terdiri dari 4 orang sebagai official dan 10 orang petembak. Mereka telah kembali ke Indonesia. Mereka tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Minggu, 28 Mei 2017.



AASAM 2017 berlangsung di Puckapunyal Military Range, Victoria, Australia, 5-26 Mei 2017. TNI Angkatan Darat menjadi juara umum lomba tembak AASAM 2017 setelah meraih 28 medali emas, 6 medali perak, dan 5 medali perunggu di berbagai materi lomba tembak, baik beregu maupun perorangan.



Juara kedua adalah kontingen tuan rumah Angkatan Darat Australia dengan perolehan 14 medali emas 16 perak, dan 16 medali perunggu, disusul peringkat ketiga yaitu kontingen dari Angkatan Darat Jepang yang memperoleh 10 medali emas, 7 medali perak, dan 7 medali perunggu.



Kepala Staf Divif 1/Kostrad Brigadir Jenderal TNI Joko Purwo Putranto menyambut kedatangan kontingen TNI Angkatan Darat. Dia mewakili Kepala Satuan Angkatan Darat dan Panglima Kostrad, menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas prestasi yang diraih tim Angkatan Darat ini.



"Anda telah meraih prestasi yang membanggakan dengan mengalahkan negara-negara kuat. Yang lebih membanggakan lagi petembak TNI AD berhasil berjaya dengan menggunakan pistol dan senapan buatan PT Pindad, salah satu industri strategis dalam negeri kebanggaan anak bangsa Indonesia," ujar Joko dalam keterangan tertulisnya, Senin 30 Mei 2017.



Ajang menembak Angkatan Darat tingkat dunia ini diikuti oleh 20 negara. TNI AD berhasil mengalahkan beberapa negara yang dikenal memiliki kekuatan Angkatan Darat yang cukup kuat seperti Amerika Serikat, Perancis, Inggris, dan Australia.



Petembak terbaik juga diraih anggota kontingen Indonesia, yaitu Serda Woli Hamsan. Dia sehari-hari berdinas di Detasemen Markas Divisi Infanteri 1 Kostrad, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Dia menorehkan prestasi gemilang di AASAM 2017 ini.



Berikut hasil perolehan medali pada lomba tembak AASAM 2017:



1. Indonesia: 28 Emas, 6 Perak, 5 Perunggu.



2. Australia: 14 Emas, 16 Perak, 16 Perunggu.



3. Jepang: 10 Emas, 7 Perak, 7 Perunggu.



4. Uni Emirat Arab: 2 Emas.



5. Anzac: 3 Emas, 3 Perak.



6. Philipina: 4 Emas, 4 Perak, 4 Perunggu.



7. US Army: 1 Emas, 1 Perunggu.



8. UK (Inggris): 1 Perak, 2 Perunggu.



9. Canada: 2 Emas, 5 Perak, 4 Perunggu.



10. Malaysia: 1 Perak, 3 Perunggu.



11. Thailand: 1 Emas, 4 Perak, 2 Perunggu.



12. US Marines: 2 Perunggu.



13. Korea: 2 Emas, 3 Perak, 1 Perunggu.



14. Singapura: 2 Perak.



15. New Zealand: 1 Emas, 1 Perak, 1 Perunggu.



REZKI ALVIONITASARI