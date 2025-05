TEMPO.CO, Jakarta – Pemain tenis putri nomor satu dunia, Serena Williams, kembali tampil di sebuah film. Dia memerankan dirinya sendiri di dalam Pixels, sebuah film komedi yang dibintangi dan diproduseri aktor kondang Adam Sandler. Film ini dirilis di Amerika pada 24 Juli 2015 dan diputar di Indonesia mulai pekan ini.



Alkisah, seorang tokoh dalam film itu, Eddie Plant (diperankan Peter Dinklage), mengajukan kesempatan kencan bersama Serena Williams sebagai syarat kesediaannya menolong negara Amerika Serikat untuk melawan serangan planet lain.



Permintaan itu akhirnya dipenuhi. Williams pun menjadi teman kencan Plant di sebuah pesta. Di dalam cerita itu, Williams merasa terpaksa menemani Plant, sehingga dia meninggalkan Plant di tengah-tengah pesta. Tapi, di akhir film, setelah Plant berhasil menjadi pahlawan penyelamat Amerika, Williams mengajaknya kencan.



Ini bukan pertama kali atlet tenis yang memiliki 21 gelar tunggal putri Grand Slam itu tampil sebagai bintang tamu dalam sebuah film. Sebelumnya, dia pernah tampil di serial komedi stasiun televisi ABC, Trust Us with Your Life, dan berperan sebagai pengacara di serial televisi Drop Dead Diva.



Williams juga pernah tampil di reality show mengenai kehidupannya dan kakaknya, Venus, yang ditayangkan di ABC Family. Dia pun menjadi bintang tamu di beberapa serial televisi Amerika lain, seperti Law and Order: Special Victim Unit.



GADI MAKITAN