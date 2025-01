Simak! 13 Perilaku Seks Liar yang Pernah Dilakukan Mike Tyson

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan juara tinju dunia kelas berat, Mike Tyson, dikenal dengan perilakunya yang ugal-ugalan semasa masih menjadi petinju terkenal.

Statusnya sebagai bintang, seakan menempatkan Tyson di atas segala tatanan dan aturan dalam kehidupan di dunia.



Salah satu yang paling sering digosipkan adalah perilaku liar Tyson berkaitan dengan aktivitas seksual. Manajernya, Rory Holloway bahkan sempat bilang bahwa kecanduan terhadap seks lah yang sebenarnya menghancurkan karier tinju Si Leher Beton.



"Masa kejayaan Mike Tyson seharusnya bisa lebih lama senadianya dia tidak dirobohkan oleh kelemahannya menghadapi perempuan," kata Holloway mengungkapkan dalam bukunya Taming The Beast.



Berikut ini adalah daftar 13 perilaku liar seksual Mike Tyson yang seharusnya tabu diketahui publik.



Pose konyol komedian Tommy Davidson (kiri) dan mantan petinju profesional Mike Tysondi acara "Big Fighters, Big Cause" Charity Boxing Night di Santa Monica, California (20/5). Mark Davis/Getty Images



1. Dalam talk show dengan Jimmy Kimmel, Tyson mengungkapkan bahwa dia rutin berhubungan seksual dengan pelayan hotel menjelang pertarungannya melawan James "Buster" Douglas di Tokyo, Jepang, tahun 1990. Tyson kalah KO ronde 10 dan kehilangan status juaranya.



2. Tyson rutin berhubungan sex dengan perempuan-perempuan yang menjenguknya, saat dia dipenjara di Indiana pada 1992-1995 akibat kasus perkosaan. Tyson dipenjara karena terbukti memperkosa Miss Black Amerika, Desiree Washington.



3. Selama beberapa tahun Tyson mengalami ketergantungan terhadap obat penenang dan dia didampingi konselor untuk kesembuhannya. Namun Tyson memanfaatkan keberadaan konselor perempuan yang mendampinginya untuk berhubungan seksual. Konselor yang tidak disebutkan namanya itu meminjam uang $US 10 ribu untuk perbaikan rumah, dan Tyson menuntut pengembalian dengan aktivitas seksual.



4. Sebelum masuk penjara tahun 1992, Tyson mengaku kalau dia meniduri 15 perempuan setiap harinya.



5. Tyson diduga menggunakan komputer saku Wizard untuk melacak nama dan preferensi seksual perempuan yang dia tiduri di awal tahun 1990 an.



6. Meskipun sudah bercerai dengan Robin Givens, Tyson masih rutin berhubungan seksual dengan mantan istrinya itu.



7. Tyson pernah bersetubuh secara kilat dengan model Naomi Campbell di kamar mandi dalam sebuah pesta di New York.



8. Di masa jayanya, manajer Tyson selalu menempatkan petugas keamanan 24 penuh di depan kamar hotel demi mencegah sang petinju menyelinap untuk berhubungan seksual menjelang sebuah pertandingan.



9. Saat masih remaja, Tyson pernah berhubungan seksual dengan seorang kasir KMart yang berusia 50 tahun lebih.



10. Tyson pernah bersumpah akan tidur dengan perempuan sambil memakai sabuk juara tinjunya yang berjumlah 3 buah.



11. Penyelia hukumnya pernah memergoki Tyson berpesta orgy di bawah pengaruh kokain.



12. Dalam otobiografinya Undisputed Truth, Tyson mengakui pernah dalam satu masa yang ada dalam pikirannya hanya pesta seks, orgy, tidak yang lain.



13. Pernah menyiksa tujuh pekerja seks komersial dalam kamar hotelnya di Las Vegas pada tahun 2009 akibat pengaruh morfin.



COMPLEX | LAS VEGAS WEEKLY | MIRROR