The Daddies Sebut Awalnya Ingin Lawan The Minions di Acara Perpisahan menjelang laga final Indonesia Masters 2025

TEMPO.CO , Jakarta - Ganda putra Indonesia Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya ingin Kevin Sanjaya / Marcus Gideon yang menjadi lawannya pada laga ekshibisi acara pensiun sebelum pertandingan final Indonesia Masters 2025 di Istora Senayan, Ahad, 26 Januari 2025. Jika terwujud, itu akan menjadi pertandingan The Daddies dan The Minions yang sebelumnya kerap bertemu di final pada rentang 2019.

“Sebenarnya kemarin memikirkan juga siapa, pelatih siapa, lalu saya usul The Minions, tapi Gideon (Marcus Fernaldi Gideon) tak bisa karena ada acara. Lalu saya kontak Seo Seung Jae, dan masih di sini lalu dia bersedia tandem dengan Kevin,” kata Hendra.

PBSI Adakan Acara Penghormatan Pensiun The Daddies Sebelum Final Daihatus Indonesia Masters 2025