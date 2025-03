Tiket Timnas Indonesia vs Bahrain Mulai Dijual Selasa 4 Maret 2025, Simak Harga 9 Kategori yang Ditawarkan

1. Mandiri Premium West Zona 1 Rp 1.750.000,-

2. Mandiri Premium East Zona 6&7 Rp 1.750.000,-

3. Freeport Garuda West Zona 11 Rp 1.250.000,-

4. Freeport Garuda East Zona 5 Rp 1.250.000,-

5. Freeport Garuda East Zona 8 Rp 1.250.000,-

6. Astra Financial Garuda South Zona 3 Rp 600.000,-

7. Astra Financial Garuda South Zona 4 Rp 600.000,-

8. Astra Financial Garuda North Zona 9&10 Rp 600.000,-

9. Indomie Upper Garuda Zona 1-12 A/B Rp 300.000,-



Jadwal Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 (Live RCTI dan Vision+).



Kamis, 20 Maret 2025: Australia vs Indonesia (tandang)

Selasa, 25 Maret 2025: Indonesia vs Bahrain (Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta)

Kamis, 5 Juni 2025: Indonesia vs Cina (Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta)

Selasa, 10 Juni 2025: Jepang vs Indonesia (tandang).