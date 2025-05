Tim Piala Fed Indonesia Ditekuk Singapura 1-2

TEMPO.CO, Jakarta - Singapura memporakporandakan harapan Indonesia di ajang Piala Fed Grup II Asia/Oseania 2016. Pada laga yang berlangsung di True Arena Hua Hin, Thailand, Kamis, 13 April 2016, negeri mungil itu mengalahkan Indonesia yang menjadi tim unggulan Pool B, 2-1.

Pada partai pembuka, Charmaine Shi Yi Sheah sukses menaklukkan andalan Merah Putih, Deria Nur Haliza. Petenis debutan kelahiran 25 Februari 2000 itu membutuhkan waktu dua jam sembilan menit untuk menorehkan kemenangan rubber-set 2-6, 6-3, 6-4.

Menyandang pengalaman telah tiga tahun melakoni persaingan Piala Fed, Deria sebenarnya membuat harapan kubu Indonesia melambung tinggi pada awal pertandingan. Dengan cepat, peringkat ke-1206 dunia itu mengungguli lawannya, 5-0 seakan hendak mengulangi kemenangan telak tim Indonesia pada dua pertandingan sebelumnya.

Namun, kondisi berbalik perlahan saat Charmaine mampu membuat break, 1-5 dan mengambil poin saat memegang servis, 2-5. Deria pada akhirnya mampu menutup set pertama dengan kemenangan 6-2. Namun, setelah itu petenis yang bernaung di Deddy Prasetyo Tennis Club ini malah selalu berada dalam tekanan lawan.

"Kepala saya pusing di game keenam set kedua. Badan rasanya melayang dan saya tak bisa berpikir lagi, harus bertanding seperti apa untuk mengalahkan lawan,” tutur Deria seusai laga melalui Humas PB Pelti.

Kehilangan partai pembuka berimbas pada penampilan tunggal utama Indonesia, Beatrice Gumulya, di partai kedua menghadapi Stefanie Tan. Petenis yang bercokol di peringkat ke-700 dunia itu tak mampu bermain lepas bahkan juga ketika telah berhasil memenangi set pertama, 6-4. Dalam durasi dua jam 14 menit, Bea malah kalah melalui rubber set 6-4, 1-6, 2-6.

“Stefanie memang bermain bagus dalam pertandingan tadi. Saya sendiri tidak bisa lepas dari kondisi underpressure karena ada beban harus menang agar bisa menyelamatkan tim,” tutur Bea yang sempat meminta perawatan medis untuk betis kanannya pada game kelima set penentu itu, lirih.

Dengan kekalahan ini, peluang Beatrice Gumulya untuk melaju ke babak final promotion play off pun menjauh meskipun belum sepenuhnya sirna. Kamis, 14 April, Indonesia akan menghadapi Pakistan sedangkan Singapura bakal menantang Malaysia, yang juga belum terkalahkan dalam tiga pertandingan.

“Bila Malaysia bisa menang atas Singapura, peluang Indonesia masih terjaga. Itu pun dengan syarat Indonesia mampu memenangi dua laga terakhir penyisihan Pool B melawan Pakistan dan Malaysia,” tutur kapten tim Sri Utaminingsih.



PIALA FED 2016

GRUP II Zona Asia/Oseania

True Arena Hua Hin, Thailand

Pool A : Filipina, Hongkong, Pasifik Oseania, Iran, Bahrain

Pool B : Indonesia, Malaysia, Singapura, Pakistan, Kirgistan, Sri Lanka

HASIL

Selasa, 13 April

Indonesia vs Singapura 1-2

Deria Nur Haliza vs Charmaine Shi Yi Sheah 6-2 3-6 4-6

Beatrice Gumulya vs Stefanie Tan 6-4 1-6 2-6

Jessy Rompies/Lavinia Tananta vs Yee Loon Goh/Ashley Kei Yim 6-0 6-0

KLASEMEN

Pool B

Negara Main Menang Kalah Set

1. Malaysia 3 3 0 9 - 0 +

2. Singapore 3 3 0 6 - 3 +

3. Indonesia 3 2 1 7 - 2 +

4. Pakistan 3 1 2 4 - 5 +

5. Sri Lanka 3 0 3 1 - 8 +

6. Kirgistan 3 0 3 0 - 9 +

JADWAL

Rabu, 14 April

Indonesia vs Pakistan

PIPIT