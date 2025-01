Tinju Dunia: Bobotnya di Bawah Lomachenko, Begini Kata Rigondeaux

TEMPO.CO, Jakarta - Vasyl Lomachenko dan Guillermo Rigondeaux lolos dalam timbang badan menjelang laga tinju dunia yang akan mereka jalani. Lomachenko vs Rigondeaux akan memperebutkan gelar kelas bulu super versi WBO di Madison Square Garden, New York, Sabtu, 9 Desember 2017, atau Minggu pagi di Indonesia.



Dalam acara timbang badan digelar pada Jumat, 8 Desember 2017, di Madison Square Garden. Lomachenko mencapai berat maksimal yang disepakati, 58,5 kilogram. Sedangkan Rigondeaux mencatatkan angka timbangan 300 gram lebih ringan dibandingkan calon lawannya.



Baca: Tinju Dunia: Hadapi Rigondeaux, Lomachenko Terapkan Strategi Ini



Meskipun pertandingan digelar di kelas bulu super yang memiliki batas bobot badan 59 kg, tapi khusus untuk laga Lomachenko vs Rigondeaux disepakati bobot maksimal 58,5 kg. Hal itu karena Rigondeaux harus melompat dua kelas dari bantam super untuk menantang Lomachenko.



"Saya harus bersedia untuk menaikkan bobot hingga hampir 5 kg karena inilah satu-satunya jalan untuk mendapatkan pertarungan ini. Kalau boleh berandai-andai, saya sebenarnya ingin menghadapi Lomachenko di kelas yang lebih ringan," ujar Rigondeaux, mantan juara kelas bantam super WBA/WBO asal Kuba.



"Namun saya ingin menunjukkan jika tetap mampu bersaing di kelas bulu super. Kita akan lihat nanti di atas ring, saya siap atau tidak bersaing di kelas yang lebih tinggi," ujar Rigondeaux lagi.



Baca: Mayweather Ingin Jadi Warga Negara Rusia, Ini Alasan Dia



Lomachenko berusia 29 tahun dan naik ring dengan rekor 9-1-0 (7 KO), sedangkan Rigondeaux berusia 37 tahun dengan rekor 17-0-0 (11 KO). Keduanya petinju dengan kuda-kuda kidal.



Pertarungan Lomachenko vs Rigondeaux disebut-sebut bakal menjadi laga tinju dunia terbaik abad ini. Hal itu karena reputasi keduanya sebagai dua kali juara Olimpiade. Rigondeaux juara Olimpiade Sydney 2000 dan Athena 2004, sedangkan Lomachenko juara di Beijing 2008 dan London 2012. Keduanya juga lebih dari dua kali menjadi juara dalam Kejuaraan Dunia Tinju Amatir.



ESPN | FIGHTNEWS