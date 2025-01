Tinju Dunia: Lomachenko vs Rigondeaux Istimewa Karena Hal Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Pertarungan tinju dunia antara Vasyl Lomachenko vs Guillermo Rigondeaux di Madison Square Garden, New York, pada Sabtu 9 Desember 2017 atau Minggu pagi di Indonesia membuat sejarah baru dalam tinju profesional.



Ini adalah kali pertama dua petinju yang menjuarai dua kali Olimpiade bertarung di kancah profesional. Lomachenko adalah juara kelas bulu Olimpiade Beijing 2008 dan kelas ringan Olimpiade London 2012. Sedangkan Rigondeaux juara Olimpiade Sydney 2000 dan Athena 2004, keduanya di kelas bantam.



"Ini adalah pertarungan yang istimewa dan bersejarah, karena baru kali ini dua petinju yang menjadi juara dua kali Olimpiade bertemu di kancah profesional. Ini pertarungan yang paling ditunggu banyak penggemar tinju, dan kami akan buktikan penantian mereka tidak sia-sia," kata Lomachenko.



Rigondeaux yang dipaksa untuk naik dua kelas dari asalnya di kelas bantam super, mengamini pernyataan calon lawannya itu.



"Saya menjanjikan pertarungan yang tidak akan pernah dilupakan para penggemar tinju di seluruh dunia. Saya sudah mengantisipasi segala kemungkinan sejak rencana laga ini disetujui, dan yakin bahwa strategi saya akan berjalan baik," kata Rigondeaux.



Laga tinju dunia antara dua juara Olimpiade sudah sering terjadi. Muhammad Ali vs Joe Frazier, Ali vs George Foreman, Frazier ve Foreman, Oscar De La Hoya vs Pernell Whitaker, hingga yang termutakhir Wladimir Klitschko vs Anthony Joshua.



Namun pertarungan dua juara tinju dunia yang juga mantan dua kali juara Olimpiade, baru sekali terjadi yaitu dalam laga Lomachenko vs Rigondeaux.



