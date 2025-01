Tinju Dunia: Miguel Cotto, Kisah Sukses dan Pertikaian Keluarga

TEMPO.CO, Jakarta - Kesuksesan Miguel Cotto sebagai salah satu jago tinju dunia terhebat yang pernah ada, hanya merupakan sepenggal kisah dari petinju populer dari Puerto Riko itu. Kesuksesan Cotto juga mengorbankan keakraban sebuah keluarga.



Cotto mengawali pelajaran tinjunya di bawah bimbingan sang paman, Evangelista Cotto. Sang paman inilah yang mengawal Cotto hingga mencapai tangga tertinggi dalam olahraga amatir, Olimpiade. Meskipun gugur di babak 1 Olimpiade Sydney 2000, Cotto sudah menemukan jalan kesuksesan sebagai petinju profesional.



Ketika dikontrak promotor Bob Arum pada Februari 2001, Evangelista ada dalam satu paket dengan Cotto. Keluarga ini bahu membahu hingga akhirnya Cotto mencapai gelar juara dunia dunia yang diidamkannya.



Cotto berpisah dengan Eavangelista akibat sang paman marah, karena kontrak kerjanya diputus begitu saja oleh sang keponakan. Padahal ketika itu mereka sedang dalam persiapan menghadapi laga melawan Joshua Clotey, yang dijadwalkan 13 Juni 2009.



Perseteruan keluarga yang diwarnai adu fisik dan perusakan mobil Jaguar milik Cotto, masih berbuntut hingga kini. Cotto tak berhubungan dengan Evangelista. Setelah tak ditangani sang paman, Cotto berganti-ganti pelatih hingga yang terakhir saat ini Freddie Roach.



Miguel Cotto dan pelatih yang juga pamannya, Evangelista Cotto, di awal karier sang petinju. (yahoo.com)



Menjadi catatan tersendiri karena dalam 34 pertarungan bersama Evangelista, Cotto hanya kalah sekali yaitu menghadapi Antonio Margarito di tahun 2008. Cotto menjalani 12 pertarungan terakhirnya tanpa Evangelista, dan hasilnya 8 menang, 4 kalah.



"Saya hanya ingin menjaga agar Miguel jauh dari hal-hal negatif speperti alkohol, perempuan, pesta pora karena dia sudah terkenal dan kaya. Namun Miguel tidak sepakat dan ingin mengatur hidupnya sendiri, akhirnya saya hanya bisa bilang terserah meskipun sebenarnya kecewa," kata Evangelista Cotto soal perpisahannya dengan sang keponakan, dan jarang berkomunikasi lagi hingga kini.



Cotto tercatat sebagai salah satu petinju terkaya. Majalah Forbes memasukkannya dalam daftar atlet terkaya nomor 75 dunia tahun 2012, dengan kekayaan mencapai $US 19 juta, atau sekitar Rp 257 miliar.



Saat ini kekayaan juara tinju dunia berusia 37 tahun itu diperkirakan mencapai $US 34 juta, atau Rp 460 miliar. Cotto selah satu petinju dengan bayaran termahal di luar kelas berat, dengan bayaran mencapai di atas Rp 60 miliar per pertandingan. Cotto juga mengumpulkan kekayaan dari sponsor, salah satunya produk pakaian Ecko Unltd.



