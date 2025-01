Tinju Dunia: Usai Manny Pacquiao, Jeff Horn Ingin Conor McGregor

Tempo. CO, JAKARTA - Juara tinju dunia kelas welter WBO, Jeff Horn fokus pada pertarungan melawan Gary Corcoran WBO#11, di Brisbane pada 13 Desember nanti. Ia juga menargetkan pertarungan dengan salah satu bintang UFC, Connor Mcgregor.



Promotor Horn, Dean Lonergan telah meminta pada Mcgregor dan berapapun uang yang ia minta, akan berusaha diwujudkan.



“Ini akan menjadi pertarungan termudah dalam karir saya,” ujar Horn.



“Jika dengan peraturan tinju, Mcgregor tidak akan memiliki kesempatan,” kata Horn lagi.



Pertarurangan Horn-Mcgregor mencuat saat pemerintah Queensland mengumunkan sponsor pertarungan, menyusul kemitraan mereka yang sukses mendatangkan Jeff Horn melawan Pacquiao, pada 2 Juli yang lalu.



Conor McGregor, melakukan pemanasan saat latihan jelang pertandingan melawan Myweather di UFC Performance Center, Las Vegas, Nevada, 11 Agustus 2017. REUTERS/Steve Marcus



Horn mengatakan saat ini dirinya fokus pada pertarungan dengan Corcoran di Brisbane Convention Center pada tanggal 13 Desember. Namun kemungkinannya melawan petarung asal Irlandia tersebut, dapat menjadi pertarungan besar pada 2018, jika pertandingan ulang melawan Pacquiao tidak terjadi.



Dean Lonergan mengatakan, “Kami ingin mendatangkan Pacquiao ke Brisbane, tetapi ada pembicaraan tentang pertarungan Jeff melawan Mcgregor, dan ini adalah pertarungan besar.”



Pekan lalu Presiden UFC, Dana White, mengatakan bahwa pertarungan antara Horn kontra Mcgregor tidak mungkin terjadi, seperti Horn vs Pacquiao. Horn menang angka 12 ronde atas Pacquiao.



NAWIR ARSYAD AKBAR | FIGHTNEWS | THE NEW DAILY