Tur 5 Kota di Cina, Floyd Mayweather Dibayar Rp 40 Miliar

TEMPO.CO, Jakarta - Floyd Mayweather Jr sedang menikmati liburan musim dinginnya dengan melakukan perjalanan ke Cina. Dan dalam liburan mewahnya itu, Mayweather dibayar $US 3 juta atau sekitar Rp 40 miliar!



Foto-foto Mayweather berlibur di Cina, dia unggah dalam akun Instagramnya. Di situ tampak Mayweather mejeng di Tembok Cina. Acara liburan Mayweather di Cina tak hanya diisi dengan jalan-jalan, namun dia juga melakukan acara jumpa penggemar.



"Saya di Beijing, di Tembok Besar Cina yang merupakan salah satu keajaiban dunia. Tempat ini sudah lama ingin saya datangi, dan sekarang waktunya tepat. Datang ke sini bersama rombongan 23 orang adalah pengalaman luar biasa, dan tidak harus menanggung sakit untuk dibayar $US 3 juta," tulis Mayweather dalam Instagramnya.



Floyd Mayweather dalam acara jumpa penggemar di Beijing, 27 November 2017. (dailymail.co.uk)



"Dengan uang sebanyak ini, semuanya terasa berbeda. Gerakan saya berbeda, pakaian saya berbeda, hidup saya berbeda, karena jumlah uang saya memang sungguh berbeda. Saya berterima kasih kepada sepupuku @dejuanblake dan perusahaannya @affiliationmanagement yang sudah merancang semua ini," tulis Mayweather lagi.



Kedatangan Mayweather ke Cina adalah sebuah rangkaian tur di lima kota. Dimulai dari Beijing pada 27 November, Mayweather melanjutkan perjalanan ke Chengdu (29/11), Hong Kong (1/12), Makau (3/12), dan Shanghai (4/12).



Kunjungan tur Floyd Mayweather ke Cina atas undangan Beijing Bryson Sports Culture Co., Ltd. Sempat ada rumor bahwa ini merupakan awal langkah Mayweather kembali ke ring, dan bertanding di Cina.



