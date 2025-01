Ubah Citra May Day, Hanif Dhakiri Buka Liga Pekerja Indonesia

TEMPO.CO, Surabaya - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri membuka secara resmi Liga Pekerja Indonesia (LPI) di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur, Ahad sore, 17 Desember 2017. Bergulirnya liga sepak bola antarpekerja itu ditandai dengan tendangan kick off oleh Menteri Hanif.



Hanif mengatakan LPI digelar untuk menyalurkan kegiatan positif buruh menjelang May Day yang jatuh tiap 1 Mei. "Sehingga May Day dapat dimanfaatkan dengan baik dan dijadikan momen kebersamaan bagi para pekerja," kata dia dalam rilis yang diterima Tempo, Ahad.



LPI juga bertujuan meningkatkan produktivitas kerja dengan pola hidup sehat melalui olahraga sepak bola. "LPI ini juga bertujuan memperkuat iklim kondusif di lingkungan perusahaan dan melahirkan atlet sepak bola potensial dari kalangan pekerja," kata politikus dari PKB tersebut.



Dia berharap LPI secara berkelanjutan dapat berdampak pada perubahan image peringatan May Day di Indonesia melalui berbagai kegiatan yang lebih positif. LPI juga diharapkan memberikan hiburan bagi masyarakat, khususnya bagi buruh, dan mampu menggerakkan ekonomi rakyat.



LPI merupakan kelanjutan Liga Sepak Bola Karyawan (Galakarya) yang populer pada 1970. Melalui Galakarya, banyak talenta sepak bola sebagai kekuatan timnas sepak bola Indonesia muncul dari liga tersebut. Penyelenggaraan LPI selanjutnya diteruskan Menakertrans Muhaimin Iskandar pada periode 2009-2014.



LPI diselenggarakan di setiap provinsi di seluruh Indonesia dengan diikuti maksimal 16 tim. Selanjutnya, tim juara akan berlaga di delapan zona regional. Tim juara dari zona regional akan bertanding di babak delapan besar nasional, yang selanjutnya ke babak semifinal dan babak final di Jakarta.



Partai final LPI sendiri akan digelar bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 2018. Selain mendapatkan piala bergilir presiden, juara LPI berhak mengantongi uang pembinaan. Selain itu, akan dipilih pemain dan kiper terbaik serta pencetak gol terbanyak.