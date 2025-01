Harga Honda PCX Tempel Yamaha Nmax? Simak Bocorannya

TEMPO.CO, Jakarta - Honda PCX rakitan lokal akan diluncurkan pada Rabu, 13 Desember 2017. Sementara rival utamanya, Yamaha Nmax, lebih dulu diluncurkan di Sirkuit Internasional Sentul, Jawa Barat, Sabtu, 9 Desember 2017.

Honda meluncurkan PCX Hybrid di Tokyo Motor Show 2017, Jepang, Rabu 25 Oktober 2017. TEMPO/WAWAN PRIYANTO



Jagoan Yamaha di segmen skuter matik bongsor ini dilepas dengan harga mulai Rp 26,3 juta non ABS dan Rp 30,2 juta ABS (on the road DKI Jakarta). Harga ini naik tipis dibanding model sebelumnya.



