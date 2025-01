Spesifikasi Toyota Raize dan Harga Terbarunya

Tampilan bodi Toyota Raize diklaim dapat menghidupkan perjalanan dalam konsep Bold and Active. Konsep tersebut memberikan aura penuh keberanian yang cocok bagi kaum muda dengan mobilitas tinggi. Bagi pengguna yang menginginkan visual lebih sporty, maka GR Sport bisa menjadi pilihan yang tepat.

Sementara di sisi dalam, Toyota Raize mengusung tema Comfort and Utility yang menjanjikan kenyamanan tanpa mengorbankan performa. Dengan interior yang lebar dan fitur berteknologi canggih, pengemudi hingga penumpang tidak hanya sebatas berpindah tempat, tetapi juga menciptakan pengalaman perjalanan yang menyenangkan.

Tak hanya itu, kehadiran transmisi CVT dipercaya mampu memberikan performa berkendara terbaik di segala kondisi. Hadirnya mesin turbo pada Toyota Raize dianggap cocok digunakan dalam kondisi stop and go khas jalanan perkotaan atau pedesaan. Dengan bodi yang kompak, kendaraan bisa dibawa dengan lincah sekaligus hemat bahan bakar.

Harga Toyota Raize Terbaru

Berdasarkan harga on the road (OTR) Jakarta, Bekasi, dan Banter Toyota Raize dipasarkan mulai Rp200 jutaan per 15 Oktober 2024. Adapun pilihan warna yang tersedia mencapai 12 opsi, yaitu Black, Gray Metallic, Red, Black-Red, Silver Metallic, Black-Silver Metallic, Turquoise MM, Black-Turquoise MM, White, Black-White, Yellow SE, dan Black-Yellow SE.