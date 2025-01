Kawasaki Ninja 250 Ditargetkan Laku 2 Kali Penjualan Bulanan 2017

TEMPO.CO, Jakarta - Kawasaki Motor Indonesia menetapkan target penjualan All New Kawasaki Ninja 250 menjadi dua kali lipat dari penjualan rata-rata bulanan yang mencapai 710 unit dari total penjualan selama 10 bulan sebanyak 7.100 unit. Kawasaki mematok target penjualan mencapai 1.250 unit per bulan.



Deputy Head Sales and Promotion Division KMI Michael Chandra Tanadhi mengatakan, Kawasaki Ninja 250 akan mulai didistribusikan pertengahan Januari 2018. "Target penjualan hingga 15.000 unit per-tahun," kata Michael di Pantai Karnaval, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu 18 November 2017.