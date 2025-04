New Honda Sonic 150R Meluncur, Simak Spesifikasi dan Harganya

TEMPO.CO , Jakarta - PT Astra Honda Motor (AHM) merilis New Honda Sonic 150R. Peluncuran ini hanya 3 hari setelah PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) meluncurkan livery baru pada Suzuki Satria F150 yang menjadi rival sepadan Honda Sonic. Direktur Marketing AHM Thomas Wijaya menjelaskan New Honda Sonic 150R berwarna Aggresso Matte Black hadir dengan stripe baru yang lebih ekspresif dengan karakter agresif dan sporty. Penyematan grafis baru juga disematkan pada pilihan warna Energetic Red dan Activo Black. AHM juga menghadirkan pilihan baru bagi penggemar balap Tanah Air melalui warna yang terinspirasi dari tim balap Astra Honda Racing Team (AHRT) yakni warna Honda Racing Red. Baca: Saingi Suzuki Satria F150, Honda Luncurkan New Honda Sonic 150R

Motor light sport Honda juga mendapatkan tambahan penyegaran melalui fitur sharp shroud dan plug & play fairing. “Fitur ini memungkinkan penggunanya untuk tetap menggunakan fairing atau melepaskannya untuk membuat New Honda Sonic tampil lebih ramping,” katanya dalam siaran pers, Rabu, 27 September 2017. Model ini dilengkapi mesin berkapasitas 150cc DOHC 6 percepatan generasi terbaru. AHM mengklaim Honda Sonic mampu dipacu hingga 124,1 kilometer per jam. Simak: Suzuki Luncurkan Warna Baru Satria F150, Ini Targetnya

Konsumsi bahan bakar motor ini juga diklaim tidak boros. Berdasarkan metode pengujian ECE R40 yang dilakukan perusahaan, motor ini mampu mencapai 40,9 kilometer per liter dengan metode pengetesan EURO 3 (EURO 2 = 45,4 kilometer per liter). Model ini mampu berakselerasi 10,6 detik untuk jarak 0-200meter.

New Honda Sonic 150R warna Aggresso Matte Black dan Honda Racing Red dipasarkan dengan harga on the road (OTR Jakarta) Rp 22,3 juta sementara itu warna Energetic Red dan Activo Black dipasarkan dengan harga OTR Rp 21,9. “Kami menargetkan penjualan New Honda Sionic sebanyak 40 ribu unit per tahun,” ujar Thomas Wijaya.