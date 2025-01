Target Penjualan Honda PCX Naik 10 Kali Lipat, Ancam Yamaha Nmax

TEMPO.CO, Jakarta - Honda PCX terbaru dijual mulai dari Rp 27 juta hingga Rp 32 juta. Harga ini jauh lebih rendah dibanding model sebelumnya yang dilepas Rp 40 juta karena model sebelumnya merupakan impor CBU. Kini, Honda PCX sudah diproduksi di Indonesia.



All New Honda PCX menawarkan sejumlah kelebihan dibandingkan versi Completely Built Up (CBU) asal Vietnam. Misalnya, penggunaan rem cakram depan-belakang yang dilengkapi ABS, Smart Key dan penggunaan speedometer digital.



PT Astra Honda Motor meluncurkan All New Honda PCX di Jakarta, Rabu, 13 Desember 2017.



Dengan beberapa kelebihan yang tak dimiliki kompetitornya, Yamaha Nmax, PT Astra Honda Motor yakin All New PCX mampu menjadi idola baru.



Baca: Ini Perbandingan Spesifikasi Honda PCX vs Yamaha Nmax