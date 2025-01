Yamaha E Vino vs Gesits vs Viar, Siapa Unggul?

TEMPO.CO, Jakarta - Yamaha E Vino resmi diperkenalkan di Indonesia pada 1 November 2017. Perkenalan ini hanyalah bersifat tes pasar. Artinya, Yamaha Indonesia Motor Manufacturing selaku agen pemegang merek Yamaha di Indonesia belum berniat menjualnya ke publik. Di Indonesia, sudah ada dua brand motor listrik yang siap menggebrak pasar. Kedua brand itu adalah Gesits dan Viar.



Dari ketiga model itu, hanya Viar Q1 yang sudah dijual ke publik. Viar Q1 didukung teknologi dari Bosch, Jerman, yang diaplikasikan pada beberapa produsen sepeda motor listrik di dunia.



Viar Q1 diklaim mampu melesat hingga 60 kilometer per jam dengan tenaga masksimum motor Bosch mencapai 800 Watts. Jarak tempun motor ini diklaim hingga sejauh 60 kilometer dengan waktu isi ulang (hingga penuh) 5 jam. Motor ini dijual dengan harga 16,7 juta (on the road Jabodetabek).



