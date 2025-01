10 Contoh Story Telling dalam Bahasa Inggris dan Artinya

TEMPO.CO, Jakarta - Story telling adalah bentuk kegiatan yang akrab bagi banyak orang, terutama antara orang tua dan anak.

Tak hanya itu, story telling juga menjadi salah satu materi yang diajarkan kepada siswa melalui mata pelajaran Bahasa Inggris, bahkan sejak sekolah dasar (SD) dan sederajat.

Menurut Kamus Cambridge, story telling atau storytelling secara harfiah, artinya aktivitas menulis, mendongeng, atau membaca cerita. Lantas, seperti apa contoh story telling yang menarik? Berikut ini penjelasannya. Pengertian Story Telling Melansir National Storytelling Network (NSN), story telling merupakan bentuk seni kuno dan ekspresi manusia yang berharga.

Selain itu, story telling juga didefinisikan sebagai seni interaktif dalam menggunakan kata-kata dan tindakan untuk mengungkapkan unsur dan gambar pada suatu cerita sambil mendorong imajinasi pendengar.

Kemudian, berdasarkan repository.unjani.ac.id, story telling adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang dalam menyampaikan isi perasaan, buah pikiran, atau cerita kepada orang lain secara lisan.

Tak hanya itu, story telling juga dimaknai sebagai kegiatan aktif dalam bercerita secara terstruktur dan utuh.

Senada dengan hal itu, mengacu pada repo.uinsatu.ac.id, story telling merupakan kegiatan menyampaikan cerita dari seorang penutur kepada pendengar dengan tujuan untuk memberikan informasi, sehingga dapat digunakan untuk mengenali emosi diri-sendiri dan orang lain serta mampu melakukan pemecahan masalah. Contoh Story Telling dalam Bahasa Inggris dan Artinya Berikut beberapa contoh story telling: Contoh Story Telling 1 Judul: The Princess and the a

Sumber: buku The Art of Story-Telling (1925) oleh Marrie L. Shedlock.

There was once a Prince who wished to marry a Princess, but she must be a real Princess. He travelled all over the world to find such a one; but there was always something that mattered. There were plenty of Princesses, but whether they were real or not, he could not be quite certain. There was always something that was not quite right. So he came home again, feeling very sad, for he was so anxious to have a real Princess.

One evening a terrible storm came on: it lightened, and thundered and the rain came down in torrents. It was quite terrible. Then there came a knocking at the town-gate, and the old King went down to open it. There, outside, stood a Princess. But gracious! The rain and bad weather had made her look dreadful. The water was running out of her hair onto her clothes, into the tips of her shoes and out at the heels, and yet she said she was a real Princess.

"We shall soon find out about that," thought the old Queen. But she never said a word. She went into the bedroom, took off all the bed-clothes and put a pea on the bedstead. Then she took twenty mattresses and laid them on the pea and twenty eider-down quilts upon the mattresses. And the Princess was to sleep there at night.

In the morning they came to her and asked her how she had slept.

"Oh! dreadfully," said the Princess. "I scarcely closed my eyes the whole night long. Heaven knows what could have been in the bed. I have lain upon something hard, so that my whole body is black and blue. It is quite dreadful."

So they could see now that she was a real Princess, because she had felt the pea through twenty mattresses and twenty eider-down quilts. Nobody but a real Princess could be so sensitive.

So the Prince married her, for now he knew that he had found a real Princess, and the pea was sent to an Art Museum, where it can still be seen, if nobody has taken it away.

Artinya:

Judul: Sang Putri dan Kacang Polong

Dahulu kala ada seorang Pangeran yang ingin menikahi seorang Putri, tetapi dia haruslah seorang Putri sungguhan. Dia berkelana ke seluruh dunia untuk menemukan yang seperti itu; tetapi selalu saja ada yang salah. Ada banyak Putri, tetapi apakah mereka sungguhan atau tidak, dia tidak bisa memastikannya. Selalu saja ada yang tidak beres. Jadi dia pulang ke rumah lagi, merasa sangat sedih, karena dia sangat ingin menemukan seorang Putri sungguhan.

Suatu malam badai yang mengerikan datang: badai itu menyala, bergemuruh, dan hujan turun dengan deras. Itu sangat mengerikan. Kemudian terdengar ketukan di gerbang kota, dan Raja tua itu turun untuk membukanya. Di sana, di luar, berdiri seorang Putri. Tapi, aduh! Hujan dan cuaca buruk membuatnya tampak mengerikan. Air mengalir dari rambutnya ke pakaiannya, ke ujung sepatunya, dan keluar di tumitnya, tetapi dia mengatakan bahwa dia adalah seorang Putri sungguhan.

"Kita akan segera mengetahuinya," pikir Ratu tua itu. Namun, ia tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia masuk ke kamar tidur, menanggalkan semua seprai dan meletakkan kacang polong di atas ranjang. Kemudian, ia mengambil dua puluh kasur dan meletakkannya di atas kacang polong itu, serta dua puluh selimut bulu angsa di atas kasur-kasur itu. Dan sang Putri akan tidur di sana pada malam hari.

Pagi harinya, mereka mendatanginya dan bertanya bagaimana tidurnya.

"Oh! Mengerikan sekali," kata sang Putri. "Aku hampir tidak memejamkan mata sepanjang malam. Entah apa yang ada di tempat tidur itu. Aku berbaring di atas sesuatu yang keras, sehingga seluruh tubuhku menjadi hitam dan biru. Benar-benar mengerikan."

Jadi, mereka sekarang dapat melihat bahwa ia adalah seorang Putri sejati, karena ia telah merasakan kacang polong itu melalui dua puluh kasur dan dua puluh selimut bulu angsa. Tidak seorang pun kecuali seorang Putri sejati yang dapat sepeka itu.

Maka, sang Pangeran menikahinya, karena sekarang ia tahu bahwa ia telah menemukan seorang Putri sejati, dan kacang polong itu dikirim ke Museum Seni, di mana ia masih dapat dilihat, jika tidak ada yang mengambilnya. Contoh Story Telling 2 Judul: A Saga

Sumber: buku The Art of Story-Telling (1925) oleh Marrie L. Shedlock.

In the grey beginnings of the world, or ever the flower of justice had rooted in the heart, there lived among the daughters of men two children, sisters, of one house.

In childhood did they leap and climb and swim with the men children of their race, and were nurtured on the same stories of gods and heroes.

In maidenhood they could do all that a maiden might and more-delve could they no less than spin, hunt no less than weave, brew pottage and helm ships, wake the harp and tell the stars, face all danger and laugh at all pain.

Joyous in toil-time and rest-time were they as the days and years of their youth came and went. Death had spared their house, and unhappiness knew they had none. Yet often as at falling day they sat before sleep round the hearth of red fire, listening with the household to the brave songs of gods and heroes, there would surely creep into their hearts a shadow- the thought that whatever the years of their lives, and whatever the generous deeds, there would for them, as women, be no escape at the last from the dire mists of Hela, the fogland beyond the grave for all such as die not in battle; no escape for them from Hela, and no place for ever for them or for their kind. among the glory-crowned, sword-shriven heroes of echoing Valhalla.

That shadow had first fallen in their lusty child- hood, had slowly gathered darkness through the overflowing days of maidenhood, and now, in the strong tide of full womanhood, often lay upon their future as the moon in Odin's wrath lies upon the sun.

But stout were they to face danger and laugh at pain, and for all the shadow upon their hope they lived brave and songful days-the one a homekeeper and in her turn a mother of men; the other thus-banded, but gentle to ignorance and sickness and sorrow through the width and length of the land.

And thus, facing life fearlessly and ever with a smile, those two women lived even unto extreme old age, unto the one's children's children's children, labouring truly unto the end and keeping strong hearts against the dread day of Hela, and the fate locked gates of Valhalla.

But at the end a wonder.

As these sisters looked their last upon the sun, the one in the ancestral homestead under the eyes of love, the other in a distant land among strange faces, behold the wind of Thor, and out of the deep of heaven the white horses of Odin, All-Father, bearing Valkyrie, shining messengers of Valhalla. And those two world-worn women, faithful in all their lives, were caught up in death in divine arms and borne far from the fogs of Hela to golden thrones among the battle heroes, upon which the Nornir, sitting at the loom of life, had from all eternity graven their names.

And from that hour have the gates of Valhalla been thrown wide to all faithful endeavour whether of man or of women.

Artinya:

Judul: Sebuah Cerita

Sebuah kisah.

Di awal dunia yang kelabu, atau saat bunga keadilan telah berakar di hati, hiduplah di antara putri-putri manusia, dua anak, saudara perempuan di sebuah rumah.

Di masa kanak-kanak mereka melompat, memanjat, dan berenang dengan anak-anak laki-laki dari ras mereka, dan dibesarkan dengan cerita yang sama tentang dewa dan pahlawan.

Di masa perawan mereka bisa melakukan semua yang bisa dilakukan seorang gadis dan lebih dari itu mereka bisa memintal, berburu, dan menenun, membuat bubur, dan mengemudikan kapal, memainkan harpa, dan memberi tahu bintang-bintang, menghadapi semua bahaya, dan menertawakan semua rasa sakit.

Mereka gembira dalam kerja keras dan waktu istirahat saat hari-hari dan tahun-tahun masa muda mereka datang dan pergi. Kematian telah menyelamatkan rumah mereka, dan ketidakbahagiaan tidak mengenal mereka. Namun, sering kali seperti pada hari-hari menjelang tidur, mereka duduk di sekitar perapian api merah, mendengarkan nyanyian para dewa dan pahlawan yang gagah berani bersama seisi rumah, bayangan pasti akan merayap ke dalam hati mereka - pikiran bahwa berapa pun tahun hidup mereka, dan apa pun perbuatan baik mereka, bagi mereka, sebagai wanita, tidak akan ada jalan keluar pada akhirnya dari kabut mengerikan Hela, tanah berkabut di balik kubur bagi mereka yang tidak mati dalam pertempuran; tidak ada jalan keluar bagi mereka dari Hela, dan tidak ada tempat selamanya bagi mereka atau bagi kaum mereka, di antara para pahlawan Valhalla yang bermahkota kemuliaan dan bersenjata pedang.

Bayangan itu pertama kali jatuh pada masa kanak-kanak mereka yang penuh semangat, perlahan-lahan mengumpulkan kegelapan melalui hari-hari yang meluap-luap sebagai gadis, dan sekarang, dalam gelombang kuat kewanitaan, sering kali menimpa masa depan mereka seperti bulan dalam kemarahan yang berbaring di atas matahari.

Tetapi mereka berani menghadapi bahaya dan menertawakan rasa sakit, dan untuk semua bayangan atas harapan mereka, mereka menjalani hari-hari yang berani dan penuh nyanyian - yang satu adalah pengurus rumah tangga dan pada gilirannya adalah ibu dari manusia; yang lain tidak bersuami, tetapi lembut terhadap ketidaktahuan dan penyakit dan kesedihan di seluruh negeri.

Dan demikianlah, menghadapi hidup tanpa rasa takut dan selalu dengan senyuman, kedua wanita itu hidup bahkan hingga usia yang sangat tua, hingga cucu-cucu, bekerja keras sampai akhir, dan menjaga hati yang kuat melawan hari Hela yang mengerikan, dan takdir, gerbang Valhalla yang terkunci.

Namun pada akhirnya sebuah keajaiban.

Saat kedua saudari ini memandang matahari untuk terakhir kalinya, yang satu di tanah leluhur di bawah tatapan cinta, yang lain di negeri yang jauh di antara wajah-wajah asing, lihatlah angin Thor, dan dari kedalaman surga kuda-kuda putih Odin, All-Father, yang membawa Valkyrie, pembawa pesan Valhalla yang bersinar. Dan kedua wanita yang sudah usang di dunia ini, yang setia sepanjang hidup mereka, diangkat dalam kematian dalam pelukan dewa, dan dibawa jauh dari kabut Hela ke singgasana emas di antara para pahlawan pertempuran, yang di atasnya Nornir, yang duduk di alat tenun kehidupan, telah mengukir nama mereka sejak kekekalan.

Dan sejak saat itu gerbang Valhalla telah dibuka lebar-lebar untuk semua usaha yang setia, baik oleh pria maupun wanita. Contoh Story Telling 3 Judul: The Little Fish Who Wanted to Fly

Once upon a time, in a vast ocean, there lived a small, curious fish named Bubbles. Unlike his friends who loved swimming deep in the ocean, Bubbles dreamed of soaring through the sky. He would often look up at the seagulls and wonder how they could fly so effortlessly.

One day, Bubbles decided he would try to fly too. He jumped out of the water and flapped his fins as hard as he could, but of course, he just fell back into the ocean with a splash. His friends laughed at him, but Bubbles didn't give up. He kept trying every day, until one day, he realized that fish were meant to swim, not fly. He was happy being a fish after all, and he continued to explore the wonders of the ocean.

Artinya:

Judul: Ikan Kecil yang Ingin Terbang

Dahulu kala, di lautan luas, hiduplah seekor ikan kecil yang penasaran bernama Bubbles. Tidak seperti teman-temannya yang suka berenang di laut dalam, Bubbles bermimpi terbang tinggi di angkasa. Ia sering melihat burung camar dan bertanya-tanya bagaimana mereka bisa terbang dengan mudah.

Suatu hari, Bubbles memutuskan untuk mencoba terbang juga. Ia melompat keluar dari air dan mengepakkan siripnya sekuat tenaga, tetapi tentu saja, ia jatuh kembali ke laut dengan suara cipratan. Teman-temannya menertawakannya, tetapi Bubbles tidak menyerah. Ia terus mencoba setiap hari, sampai suatu hari, ia menyadari bahwa ikan diciptakan untuk berenang, bukan terbang. Ia senang menjadi ikan, dan ia terus menjelajahi keajaiban lautan. Contoh Story Telling 4 Judul: Shelly the Sea Turtle

Shelly was a small sea turtle who dreamed of exploring the vast ocean. Every day, she would watch in wonder as the older turtles swam far and wide, returning with tales of colorful coral reefs and ancient shipwrecks. She longed to join them on their adventures.

One day, Shelly decided it was time to set off on her own journey. With a deep breath, she swam out of the safety of the coral reef and into the open ocean. She swam for days, encountering all sorts of amazing creatures along the way. She saw playful dolphins, graceful manta rays, and even a giant whale.

As the sun began to set, Shelly found a beautiful, secluded cove to rest. Looking up at the starry sky, she felt a sense of peace and contentment. She had found her place in the world, and she knew that her adventures had only just begun.

Artinya:

Judul: Shelly si Penyu Laut

Shelly adalah seekor penyu laut kecil yang bermimpi menjelajahi lautan luas. Setiap hari, ia akan menyaksikan dengan takjub saat penyu-penyu yang lebih tua berenang jauh dan luas, kembali dengan cerita tentang terumbu karang yang berwarna-warni dan bangkai kapal kuno. Ia ingin sekali bergabung dalam petualangan mereka.

Suatu hari, Shelly memutuskan sudah waktunya untuk memulai perjalanannya sendiri. Dengan napas dalam-dalam, ia berenang ke luar dari terumbu karang yang aman dan menuju lautan terbuka. Ia berenang selama berhari-hari, menjumpai berbagai makhluk menakjubkan di sepanjang jalan. Ia melihat lumba-lumba yang suka bermain, ikan pari manta yang anggun, dan bahkan seekor paus raksasa.

Saat matahari mulai terbenam, Shelly menemukan teluk yang indah dan terpencil untuk beristirahat. Sambil menatap langit berbintang, ia merasakan kedamaian dan kepuasan. Ia telah menemukan tempatnya di dunia, dan ia tahu bahwa petualangannya baru saja dimulai. Contoh Story Telling 5 Judul: The Ancient Banyan Tree

Deep in the heart of a lush, tropical forest, stood a magnificent banyan tree. Its roots, like tangled serpents, snaked down from its massive branches, creating a sprawling canopy that provided shade for countless creatures. The tree had witnessed centuries pass, its gnarled trunk bearing the marks of time.

Legend has it that the banyan tree was once a small sapling planted by a wise old woman. As the years went by, the tree grew taller and stronger, offering shelter and sustenance to all who sought it. Animals of all kinds made their homes in its branches, from colorful parrots to mischievous monkeys. Travelers would often rest beneath its leafy embrace, finding solace and inspiration in its ancient wisdom.

Even today, the banyan tree continues to stand as a symbol of strength and resilience. Its branches reach out like welcoming arms, inviting all who pass by to pause and appreciate the beauty of nature. As the sun sets, casting long shadows across the forest floor, the banyan tree stands tall, a silent guardian of the forest.

Artinya:

Judul: Pohon Beringin Kuno

Jauh di tengah hutan tropis yang rimbun, berdiri pohon beringin yang megah. Akarnya, seperti ular yang melilit, menjalar turun dari cabang-cabangnya yang besar, menciptakan kanopi yang luas yang menyediakan keteduhan bagi makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Pohon itu telah menyaksikan berlalunya waktu berabad-abad, batangnya yang berbonggol-bonggol memperlihatkan jejak waktu.

Legenda mengatakan bahwa pohon beringin dulunya adalah pohon muda yang ditanam oleh seorang wanita tua yang bijak. Seiring berlalunya waktu, pohon itu tumbuh lebih tinggi dan lebih kuat, menawarkan tempat berlindung dan makanan bagi semua yang mencarinya. Hewan dari segala jenis membuat rumah mereka di cabang-cabangnya, dari burung beo yang berwarna-warni hingga monyet yang nakal. Para pelancong sering kali beristirahat di bawah pelukannya yang rimbun, menemukan pelipur lara dan inspirasi dalam kearifan kunonya.

Bahkan hingga saat ini, pohon beringin terus berdiri sebagai simbol kekuatan dan ketahanan. Cabang-cabangnya terentang seperti lengan yang menyambut, mengundang semua orang yang lewat untuk berhenti dan menghargai keindahan alam. Saat matahari terbenam, menebarkan bayangan panjang di lantai hutan, pohon beringin berdiri tegak, penjaga hutan yang sunyi. Contoh Story Telling 6 Judul: The Little Seaweed's Big Dream

Once upon a time, in a vibrant coral reef, lived a small piece of seaweed named Willow. Unlike the other seaweeds who were content swaying in the gentle currents, Willow had a big dream. She wanted to see the world beyond the reef. She longed to explore the vast ocean and discover all its hidden treasures.

One day, a strong current swept Willow away from the reef. At first, she was scared, but then she realized this was her chance to explore. She drifted for days, encountering all sorts of marine life along the way. She saw playful dolphins, graceful manta rays, and even a majestic whale. Finally, she found herself in a kelp forest, a place she had only heard stories about.

As she swayed among the giant kelp fronds, Willow realized that her dream had come true. She had not only seen the world beyond the reef, but she had also found a new home. And as she continued to grow and explore.

Artinya:

Judul: Mimpi Besar Rumput Laut Kecil

Dahulu kala, di sebuah terumbu karang yang berwarna-warni, hiduplah sebatang rumput laut kecil bernama Willow. Tidak seperti rumput laut lainnya yang senang bergoyang mengikuti arus yang lembut, Willow memiliki mimpi besar. Ia ingin melihat dunia di balik terumbu karang. Ia ingin menjelajahi lautan luas dan menemukan semua harta karun tersembunyi di dalamnya.

Suatu hari, arus yang kuat menyapu Willow menjauh dari terumbu karang. Awalnya, ia takut, tetapi kemudian ia menyadari bahwa inilah kesempatannya untuk menjelajah. Ia terombang-ambing selama berhari-hari, menjumpai berbagai macam kehidupan laut di sepanjang jalan. Ia melihat lumba-lumba yang suka bermain, ikan pari manta yang anggun, dan bahkan seekor paus yang agung. Akhirnya, ia menemukan dirinya di sebuah hutan rumput laut, sebuah tempat yang selama ini hanya ia dengar ceritanya.

Saat ia bergoyang di antara daun-daun rumput laut raksasa, Willow menyadari bahwa mimpinya telah menjadi kenyataan. Ia tidak hanya melihat dunia di balik terumbu karang, tetapi ia juga telah menemukan rumah baru. Dan saat ia terus tumbuh dan menjelajah. Contoh Story Telling 7 Judul: The Clever Crow

Once upon a time, there was a clever crow named Corvus. He lived in a large oak tree near a small village. Corvus was known for his intelligence and his love for shiny objects. One sunny day, Corvus spotted a shiny coin lying on a windowsill. He wanted the coin very much, but it was just out of reach.

Corvus thought for a moment. Then, he picked up a small pebble and dropped it into a pitcher filled with water. He repeated this process several times until the water level rose enough for him to reach the coin. With a triumphant caw, Corvus snatched the coin and flew away. The villagers were amazed by the crow's cleverness.

From that day on, Corvus was considered the smartest bird in the forest. He used his intelligence to solve many problems and to always find a way to get what he wanted. And so, the legend of the clever crow, Corvus, was born.

Artinya:

Judul: Burung Gagak yang Cerdik

Dahulu kala, ada seekor burung gagak yang cerdik bernama Corvus. Ia tinggal di sebuah pohon ek besar di dekat sebuah desa kecil. Corvus dikenal karena kecerdasannya dan kecintaannya pada benda-benda yang berkilau. Pada suatu hari yang cerah, Corvus melihat sebuah koin berkilau tergeletak di ambang jendela. Ia sangat menginginkan koin itu, tetapi berada di luar jangkauannya.

Corvus berpikir sejenak. Kemudian, ia mengambil sebuah kerikil kecil dan menjatuhkannya ke dalam kendi berisi air. Ia mengulangi proses ini beberapa kali hingga permukaan air naik cukup tinggi untuk mencapai koin itu. Dengan suara penuh kemenangan, Corvus menyambar koin itu dan terbang menjauh. Penduduk desa kagum dengan kepintaran burung gagak itu.

Sejak saat itu, Corvus dianggap sebagai burung terpintar di hutan. Ia menggunakan kecerdasannya untuk memecahkan banyak masalah dan selalu menemukan cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Maka, lahirlah legenda burung gagak yang cerdik, Corvus. Contoh Story Telling 8 Judul: Dewdrop's Dream

Dewdrop was a tiny droplet of water, perched on a blade of grass. She dreamed of the great, wide world beyond her little meadow. She imagined herself as a big, splashing wave, or perhaps a shimmering snowflake. But for now, she was just a dewdrop, sparkling in the morning sun.

One day, a warm breeze came along and gently lifted Dewdrop from her grassy perch. She soared through the air, over fields and forests, until she landed in a sparkling stream. As she flowed with the current, Dewdrop met many other droplets. They told her stories of their travels, and Dewdrop learned so much about the world. She realized that even as a small dewdrop, she could have big adventures.

Finally, Dewdrop found herself flowing into a vast ocean. As she merged with the endless expanse of water, she felt a sense of peace and belonging. She had traveled far and seen so much, and she was grateful for her tiny adventure.

Artinya:

Judul: Mimpi Tetesan Embun

Tetesan Embun adalah tetesan air kecil yang bertengger di sehelai rumput. Ia bermimpi tentang dunia yang luas dan luas di luar padang rumput kecilnya. Ia membayangkan dirinya sebagai ombak besar yang berdebur, atau mungkin kepingan salju yang berkilauan. Namun, untuk saat ini, ia hanyalah setetes embun yang berkilauan di bawah sinar matahari pagi.

Suatu hari, angin hangat bertiup dan mengangkat Tetesan Embun dengan lembut dari tempat bertenggernya di atas rumput. Ia terbang tinggi di udara, melewati ladang dan hutan, hingga ia mendarat di sungai yang berkilauan. Saat ia mengalir mengikuti arus, Tetesan Embun bertemu dengan banyak tetesan lainnya. Mereka menceritakan kisah perjalanan mereka, dan Tetesan Embun belajar banyak tentang dunia. Ia menyadari bahwa bahkan sebagai setetes embun kecil, ia dapat mengalami petualangan besar.

Akhirnya, Tetesan Embun mendapati dirinya mengalir ke lautan yang luas. Saat ia menyatu dengan hamparan air yang tak berujung, ia merasakan kedamaian dan rasa memiliki. Ia telah melakukan perjalanan jauh dan melihat begitu banyak hal, dan ia bersyukur atas petualangan kecilnya. Contoh Story Telling 9 Judul: Shelly the Snail

Shelly was a small snail who lived in a cozy little pond. She loved to explore her watery home, slowly gliding along the muddy bottom and nibbling on tasty algae. Shelly dreamed of seeing the world beyond the pond, but she was a bit scared of the big, wide world outside.

One sunny day, a strong wind blew and a large leaf fell into the pond. Shelly climbed onto the leaf and floated away. She was carried down a small stream and into a big river. She was scared at first, but she also felt excited. She saw so many new things: fish swimming around her, dragonflies flitting above, and even a frog sunbathing on a lily pad.

After a long journey, Shelly found a new pond that was even bigger and more beautiful than her old one. She made new friends and lived happily ever after. Shelly realized that sometimes, the best adventures are the ones you don't plan.

Artinya:

Judul: Shelly si Siput

Shelly adalah siput kecil yang tinggal di kolam kecil yang nyaman. Ia suka menjelajahi rumahnya yang berair, meluncur perlahan di sepanjang dasar berlumpur dan menggigit alga yang lezat. Shelly bermimpi melihat dunia di luar kolam, tetapi ia agak takut dengan dunia luar yang besar dan luas.

Pada suatu hari yang cerah, angin kencang bertiup dan sehelai daun besar jatuh ke dalam kolam. Shelly memanjat daun itu dan hanyut. Ia terbawa arus sungai kecil dan masuk ke sungai besar. Awalnya ia takut, tetapi ia juga merasa gembira. Ia melihat begitu banyak hal baru: ikan berenang di sekelilingnya, capung terbang di atasnya, dan bahkan seekor katak berjemur di atas daun teratai.

Setelah perjalanan panjang, Shelly menemukan kolam baru yang bahkan lebih besar dan lebih indah dari kolam lamanya. Ia mendapatkan teman-teman baru dan hidup bahagia selamanya. Shelly menyadari bahwa terkadang, petualangan terbaik adalah petualangan yang tidak direncanakan. Contoh Story Telling 10 Judul: Antsy the Adventurous Ant

Antsy was no ordinary ant. While his colony mates were content with collecting crumbs and tending to the anthill, Antsy dreamed of exploring the great outdoors. One sunny day, Antsy decided to embark on an adventure. He climbed a blade of grass, taller than any he had ever seen before. From his lofty perch, he could see the whole world: a sparkling pond, a towering tree, and a vast blue sky.

Determined to explore further, Antsy ventured down the blade of grass and into the unknown. He crossed a tiny river, climbed over a pebble mountain, and even met a friendly spider who showed him a secret garden. Antsy learned so much about the world beyond the anthill. He made new friends and had countless adventures.

Eventually, Antsy found his way back home. He shared his tales with his colony, inspiring them to dream big and explore the world around them. And so, Antsy became known as the most adventurous ant in the colony.

Artinya:

Judul: Antsy si Semut Petualang

Antsy bukanlah semut biasa. Sementara teman-teman koloninya puas dengan mengumpulkan remah-remah dan mengurus sarang semut, Antsy bermimpi menjelajahi alam bebas. Pada suatu hari yang cerah, Antsy memutuskan untuk memulai petualangan. Ia memanjat sehelai rumput, lebih tinggi dari yang pernah dilihatnya sebelumnya. Dari tempat bertenggernya yang tinggi, ia dapat melihat seluruh dunia: kolam yang berkilauan, pohon yang menjulang tinggi, dan langit biru yang luas.

Bertekad untuk menjelajah lebih jauh, Antsy menyusuri sehelai rumput dan menuju tempat yang tidak diketahui. Ia menyeberangi sungai kecil, memanjat gunung kerikil, dan bahkan bertemu laba-laba ramah yang menunjukkan kepadanya sebuah taman rahasia. Antsy belajar banyak tentang dunia di luar sarang semut. Ia mendapatkan teman-teman baru dan mengalami petualangan yang tak terhitung jumlahnya.