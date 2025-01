14 Februari Hari Apa? Ini Penjelasan dan Daftar Peristiwanya

Ada yang merayakannya dengan makan malam romantis, tukar kado, atau hanya berkumpul bersama orang-orang tercinta. Selain itu, setiap tanggal 14 Februari menjadi momen yang menguntungkan bagi banyak bisnis, mulai dari penjualan cokelat, bunga, hingga perhiasan.

Lantas, 14 Februari Hari Apa?

Berikut beberapa hari penting yang terjadi pada 14 Februari:

- Hari Valentine

Melansir Britannica, Hari Valentine berasal dari festival musim semi Romawi, Lupercalia yang mencakup upacara kesuburan dan perjodohan. Namun pada abad ke-5, Paus Gelasius I melarang perayaan Lupercalia dan diyakini diganti dengan Hari Valentine, tetapi asal-usul sebenarnya masih kabur. Kemudian, Hari Kasih Sayang baru diperingati pada sekitar abad ke-14.

- Hari Donasi Buku Internasional

Menurut laman holidaytoday.org, Hari Berbagi Buku Internasional dicetuskan oleh pendiri Delightful Children’s Book dan The Curious Kids Librarian, Amy Broadmoore, bersama pendiri Playing by The Book, Zoe Toft pada 2012. Pada hari istimewa tersebut, para pecinta buku di seluruh dunia menyebarkan kegemaran pada buku terhadap orang lain, terutama anak-anak.

- Hari Pecinta Perpustakaan

Mengacu pada situs library.gov.au, Hari Pecinta Perpustakaan awalnya diadakan di Australia, tetapi selanjutnya dirayakan secara internasional setiap tanggal 14 Februari. Hari tersebut didedikasikan untuk para pustakawan, pecinta perpustakaan, dan peran penting yang dimainkan oleh perpustakaan dalam kehidupan manusia.

- Hari Kesadaran Pencurian Hewan Peliharaan

Merujuk pada laman lcanimal.org, Hari Kesadaran Pencurian Hewan Peliharaan diadakan pertama kali oleh organisasi Last Chance for Animal (LCA) pada 1988. Alasan yang mendasari dari penciptaan hari khusus tersebut, karena selama peringatan Hari Valentine ditemukan adanya peningkatan pencurian hewan peliharaan yang signifikan.

- Hari Quirkyalone Internasional

Dinukil dari nationaltoday.com, Hari Quirkyalone diselenggarakan sebagai bentuk perlawanan terhadap Hari Valentine yang diciptakan penulis, Sasha Cagen pada 2003. Peringatan hari internasional yang diadakan setiap tanggal 14 Februari tersebut, diperuntukkan bagi para jomlo atau lajang di seluruh dunia yang merasa bisa bahagia walaupun hidup sendiri.

- Hari Membacakan Buku untuk Anak Anda

Hari Membacakan Buku untuk Anak Anda (Read to Your Child Day) dirayakan sebagai pengingat bagi orang tua tentang betapa pentingnya membacakan buku untuk anak-anak. Membaca bersama tidak hanya memperkuat ikatan, tetapi juga memainkan peran penting dalam perkembangan berpikir anak-anak.

- Hari Bonobo Sedunia

Melansir pasa.org, peringatan Hari Banobo Sedunia diawali sejak 14 Februari 2017. Bonobo sendiri merupakan kera besar langka yang ditemukan di Republik Demokratik Kongo. Hewan yang disebut hanya tersisa 15.000 ekor tersebut berkerabat atau memiliki kesamaan dengan manusia.

- Hari Penyembuhan Suara Sedunia

Mengacu pada laman healingsounds.com, Hari Penyembuhan Suara Sedunia jatuh pada tanggal 14 Februari setiap tahun. Hari khusus internasional tersebut didedikasikan untuk merayakan dan meningkatkan kesadaran akan manfaat penyembuhan suara untuk kesehatan fisik, mental, dan emosional.