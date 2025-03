Alasan AI dan Teknologi Malah Mendiskriminasi Penyandang Disabilitas

Pertama, banyak alat AI dan algoritmik dirancang melalui pengenalan pola dan membuat penentuan berdasarkan pola-pola umum dalam kumpulan data tertentu. "Namun, banyak penyandang disabilitas (berdasarkan disabilitas mereka) hidup di luar pola yang umum, seperti memiliki perbedaan gaya berjalan, perbedaan vokal, gerakan mata yang tidak biasa," tulis laporan American Association of People with Disabilities (AAPD) seperti yang dikutip dari situs resmi Center for Democracy and Technology, cdt.org, Selasa, 11 Maret 2025.