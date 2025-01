Andi Sudirman Sulaiman, Anak Muda dari Bone Calon Wagub Sulsel

2005 – Nominasi Dikti RI 2005 Lomba PKMT “Perancang Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut”

2005 – Lulusan Tercepat Teknik Mesin Angkatan 2001

2009 – Employee of The Year (Karyawan Terbaik) - PT Marine Engineering Services (Perusahaan Inggris

2002 – HMM UNHAS AutoCAD 2000 Program 2D & 3D

2004 – Thiess Indonesia Undergraduate Scholarship Program (Beasiswa Perusahaan Australia)

2005 - Thiess Indonesia Management System (Graduate Development Program)

2006 – Thiess & ConocoPhillips Leadership I & II

2006 - Thiess & ConocoPhillips Safety and Environment

2007 – EDP Media Resources Management - Primavera 6 Course

2007 - Thiess Indonesia Business English Course

2008 – Petrosea PRISM Training I (Costing & Scheduling)

2009 – Marine Engineering Services Business English Course I

2009 – Petrosea Integrated Project Management Training

2010 – Marine Engineering Services Business English Course II

2012 - LPJK Sertifikat Ahli Utama

ISO 9001:2008, OHSAS 18001: 2007, and ISO14001:2004