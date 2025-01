Gerindra dan PDIP Sebut Belum Ada Kesepakatan Pertemuan Prabowo-Megawati

TEMPO.CO, Jakarta – Partai Gerindra dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengatakan saat ini belum ada detail lebih lanjut tentang rencana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Prabowo dan Megawati belum kunjung bersua meski rencana pertemuan mereka sudah dikabarkan dari jauh hari.



Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, irit bicara ketika ditanya tentang rencana tersebut. Ia hanya mengatakan belum ada kesepakatan mengenai waktu dan tempat pertemuan Prabowo-Megawati.



“Belum, belum, belum,” ujar Dasco lewat pesan suara ketika dihubungi Tempo pada Selasa, 28 Januari 2025.



Sementara itu, juru bicara PDIP Guntur Romli mengonfirmasi hal yang sama. Guntur menuturkan ia hingga saat ini belum mendapat perkembangan terbaru ihwal pertemuan Prabowo dan Megawati. “Saya belum dapat update, besok baru ke DPP ya,” ujarnya lewat aplikasi perpesanan.



Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Said Abdullah berharap Megawati segera bertemu dengan Prabowo sebelum partai berlambang kepala banteng moncong putih itu melaksanakan kongres pada April 2025.



“Sebagai tamu kehormatan pada kongres nanti, tentu sudah sewajarnya didahului oleh pertemuan Ibu Mega dengan Presiden RI Prabowo,” ujar Said dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Kamis, 16 Januari lalu.



Menurut Said, Megawati sudah menegaskan saat pidato dalam perayaan Hari Ulang Tahun Ke-52 PDIP pada 10 Januari 2025 bahwa hubungannya dengan Prabowo masih dan terus terjalin dengan baik.



Kemudian, muncul kabar Prabowo akan bertemu Megawati pada Kamis, 23 Januari 2025, bertepatan dengan hari ulang tahun Presiden RI ke-5 tersebut. Dua orang politikus di Koalisi Indonesia Maju membenarkan kepada Tempo rencana persamuhan Prabowo dan Megawati di hari itu.



Narasumber itu bercerita pertemuan Prabowo dan Megawati akan berlangsung sebelum kepala negara bertolak untuk kunjungan kerja ke India. Prabowo dikabarkan bakal datang ke acara ulang tahun Megawati di Istana Batu Tulis, Bogor.



Pada akhirnya, pertemuan Prabowo dan Megawati tidak terjadi di hari itu. Dasco dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani hanya menyiratkan Prabowo tidak akan sempat bertandang ke Batu Tulis karena bakal berangkat ke India antara siang atau sore hari.



Novali Panji Nugroho dan Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.