Jalan Berliku Penyandang Disabilitas di Rumah Tuhan

Direktur Eksekutif dari Setara Institute for Democracy and Peace Halili Hasan mengingatkan difabel adalah kelompok minoritas. Kesulitan mereka beribadah bukan hanya ditemukan di masjid, namun ditempat ibadah lainnya. Dia mengkritik, ketika muncul gerakan untuk inklusi sosial, kelompok minoritas baru dipikirkan.

Menanggapi sulitnya mengakses rumah ibadah bagi penyandang disabilitas, Kasubdit Kemasjidan Kementerian Agama Akmal Salim Ruhana menjelaskan pemerintah sudah menyediakan pedoman berupa Petunjuk Pelaksanaan Masjid Ramah yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama No.463 tahun 2024. Penerbitan aturan itu di antaranya berdasarkan pertimbangan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.