Jepang Hibahkan Kapal Patroli Berkecepatan Tinggi untuk Indonesia

“Kami sudah mencapai kesepakatan pemberian kapal patroli berkecepatan tinggi melalui official security asistant yang pertama dengan Indonesia,” kata Ishiba dalam pernyataan resmi bersama di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 11 Januari 2025.

Menurut Ishiba, hibah kapal patroli bukan satu-satunya kerja sama pertahanan bilateral dengan Indonesia. Jepang dan Indonesia juga sepakat membuat forum diskusi di tingkat praktisi pertahanan untuk jaminan keamanan maritim kedua negara. Jepang dan RI juga sepakat mengadakan pertemuan two plus two menteri luar negeri dan menteri pertahanan.