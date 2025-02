Lagu Band Sukatani dan Tagline No Justice No Peace Disuarakan Aksi Indonesia Gelap BEM Nusantara Jawa Barat

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Jawa Barat gelar aksi di depan Gedung DPRD Jawa Barat pada Jumat, 21 Februari 2025. Sebanyak 2000 mahasiswa kompak menyanyikan lagu “Bayar Bayar Bayar” karya band Sukatani yang baru-baru ini sempat ditarik sambil menggaungkan tagline no justice no peace, fu*k the police.