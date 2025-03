Prabowo Akan Teken Hasil Ratifikasi ZEE Indonesia-Vietnam di Hanoi

Hal ini disampaikan Prabowo setelah pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam To Lam di Istana Negara pada Senin sore, 10 Maret 2025.

Sebelumnya, saat menjabat sebagai presiden, Joko Widodo mengatakan persoalan garis batas ZEE antara Indonesia dengan Vietnam telah mencapai kesepakatan. Perundingan ini, kata Jokowi, sudah berjalan sejak 12 tahun dan diselesaikan dengan aturan United Nation Convention of Law of the Sea (UNCLOS) 1982.