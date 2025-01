Infobrand Summit 2025 Menyoroti Masa Depan Brand di Indonesia

Info Event - Infobrand.id menyelenggarakan The 5th Infobrand Summit 2025, forum nasional yang mempertemukan pelaku usaha, akademisi, pengamat ekonomi, dan berbagai asosiasi untuk membahas peluang dan tantangan bisnis di tahun mendatang pada Kamis 16 Januari 2025. Acara ini berlangsung di Golden Ballroom Hotel Sultan dengan tema besar “Business Outlook 2025: Economic, Marketing, & Industrial Perspectives for Sustainable Growth.”

Infobrand Summit 2025 juga menyelenggarakan diskusi panel bertema “Unlocking Growth: Opportunities in Emerging Markets for 2025.” Panel ini melibatkan Sugiyanto Wibawa (HIPPINDO), Janoe Arjanto (P3I), Ferdian Brillian (TDA), serta dimoderatori oleh Tri Raharjo, CEO TRAS N CO Indonesia.