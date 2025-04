10 Sosok Misterius yang Pernah Bikin Ilmuwan Bingung, Apa Saja?

TEMPO.CO, Jakarta - Belum ada keterangan resmi soal sosok misterius raksasa yang ditemukan terdampar di kawasan perairan Dusun Hulung, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku. Meski begitu, ilmuwan dunia menduga bahwa sosok yang disebut-sebut sebagai Kraken dengan panjang sekitar 22 meter itu merupakan bangkai paus balen (Balaenoptera).



Ada satu kata untuk menyebut sosok misterius yang ada di dunia, yakni Globster. Adalah Ivan T. Sanderson, ilmuwan sekaligus penulis, yang mencetuskan istilah tersebut. Arti kata itu adalah massa organik yang tak dikenal identitasnya yang terdampar di tepi pantai dengan bentuk unik dan aneh.



Berikut adalah 10 globster yang pernah terdampai di tepi pantai di seluruh dunia, seperti dikutip dari BuzzFeed:



1. Monster Montauk

Globster ini pertama kali ditemukan di pantai dekat Montauk, New York, pada Juli 2008. Karena bentuknya yang aneh, bangkai misterius ini dengan cepat membuat heboh warga sekitar. Ada beberapa spekulasi: rakun, kura-kura tanpa cangkang, dan tikus air. Ada juga yang menganggapnya hoax.



2. Gumpalan Chili

Sesuai namanya, globster ini ditemukan di pantai Los Muermos, Chile. Beratnya mencapai 14 ton dengan panjang sekitar 12 meter. Untuk beberapa waktu, beberapa ahli tidak berhasil mengidentifikasi globster ini. Namun, pada2004, sebuah tes dilakukan pada DNA makhluk itu. Hasilnya menunjukan, makhluk ini identik dengan paus sperma (Physeter macrocephalus).



3. Globster Empat Mil

Nama itu diberikan karena globster ini ditemukan di Pantai Four Mile di Tasmania pada 1997. Panjangnya mencapai 4,5 meter dengan berat empat ton.



4. Gumpalan Hebrides

Globster dengan panjang 12 kaki ini terdampar di Pantai Benbecula, Skotlandia, pada 1990. Louise Whitts, warga sekitar, yang pertama kali menemukannya. Makhluk misterius ini terlihat seperti punya kepala yang tersembunyi dan memiliki bentuk tubuh yang hampir mirip jari tangan.



5. Gumpalan Bermuda

Sebetulnya ini adalah dua globster yang ditemukan terpisah di Bermuda. Yang pertama ditemukan pada 1988 dan kedua pada 1997. Berbagai penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa makhluk ini adalah paus.



6. Gambo

Gambo pertama kali ditemukan di Pantai Bungalow, Gambia, pada 1983. Adalah Owen Burnham, remaja 15 tahun, yang pertama menemukan makhluk ini. Dia menggambar sketsa globster ini tanpa mengambil sampel tubuh makhluk misterius ini. Hingga kini, misteri Gambo belum terpecahkan.



7. Globster Selandia Baru

Globster dengan panjang 9 meter ini ditemukan di North Island, Selandia Baru. J.E. Morton, Ketua Departemen Zoologi dari Universitas Auckland, angkat tangan soal makhluk tersebut. "Saya tidak bisa mengungkapnya," kata dia. Makhluk itu terlihat seperti mengenakan jubah hitam dengan kepala yang menggantung dan lengan yang sedang diangkat.



8. Trunko

Gumpalan putih yang mengerikan itu bernama Trunko. Ditemukan terdampar di Margate, Afrika Selatan, pada 1924. Oleh koran lokal globster ini disebut sebagai "ikan yang seperti beruang kutub". Namun Trunko tidak terlalu diperhatikan oleh para ilmuwan.



9. Monster St. Augustine

Pada 1896, seekor makhluk misterius ditemukan di pantai dekat St. Augustine, Florida, Amerika Serikat. Makhluk itu memiliki berat lima ton dengan panjang sekitar lima meter. Ilmuwan Amerika pun sampai memperdebatkan sosok ini. Ada yang menyebutnya cumi-cumi, ada yang menyebutnya sebagai gurita, dan paus sperma.



10. Binatang Stronsay

Makhluk misterius ini terdampar Pulau Orkney, Skotlandia, pada 1808. Karena ditemukan sudah tak memiliki ekor, panjang makhluk itu hanya mencapai 17 meter. Saat itu, Natural History of Edinburgh menganggap bahwa makhluk globster ini sebagai sepesies makhluk laut baru.



Kemudian, ahli anatomi Sir Everard Home berpendapat, bahwa binatang itu hanya hiu basking (Cetorhinus maximus) yang sudah membusuk. Namun, menurut ilmuwan lain, hiu basking hanya mencapai panjang 12 meter. Hingga kini, binatang Stronsay masih menjadi sosok misterius.



BUZZFEED | AMRI MAHBUB