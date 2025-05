Sebesar Apa Proyek Stargate OpenAI yang Terdampak Tarif Impor AS?

TEMPO.CO , Jakarta - Proyek pusat data ambisius milik OpenAI , Stargate, dikabarkan sedang terkendala oleh ketidakpastian ekonomi, salah satu dampak kebijakan tarif impor Pemerintah Amerika Serikat. Dilansir dari ulasan Tech Crunch pada Senin, 12 Mei 2025, ketegangan pasar dan harga layanan AI yang lebih murah membuat bank, ekuitas swasta, maupun manajer aset, menahan investasi untuk proyek yang putaran pendanaannya ditargetkan menembus US$ 500 miliar tersebut.

Microsoft dan OpenAI menggemparkan jagat teknologi ketika mengumumkan proyek pusat data superkomputer AI baru pada April 2024. Basis data yang akan berpusat di AS ini menelan biaya awal US$ 100 miliar—belakangan permodalannya dirancang mencapai US$ 500 miliar hingga 2029.