2 Abad Lalu Cuaca Berlaku Aneh dan Matahari Berubah Biru, Ternyata Ini Sebabnya

Ketua tim studi William Hutchinson, seorang doktor bidang vulkanologi di School of Earth and Environmental Sciences, mengatakan hal itu bisa diketahui berkat kemajuan teknologi yang memungkinkan lebih banyak analisis bukti gunung api. Hasil studi Hutchinson dan timnya telah dipublikasikan di jurnal Proceedings of The National Academy of Sciences (PNAS), terbit 30 Desember 2024.