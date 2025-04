Eduard Khil, Google Doodle, dan Kisah Video Viral Trololo

TEMPO.CO, Jakarta - Eduard Khil, penyanyi bariton era Uni Soviet, yang menjadi Google Doodle hari ini terkenal karena video animasi Trololo pada 2010. Video animasi itu dibuat berdasarkan rekaman televisi pada 1976, saat ia membawakan lagu "I am very glad, as I'm finally returning back home". Video itu berbeda karena Khil menyanyikan dengan ciri khas vokal trololonya.



Video itu diunggah di YouTube dan menjadi viral. Hal itu membuat Khil menjadi fenomena internet pada 2010. Video itu kemudian menjadi meme Internet yang sering disebut sebagai "Trololol" atau "Trololo" sebagai peniru dari lagu tersebut. Atau "Russian Rickroll" dan dikaitkan dengan dengan trolling Internet.



Dalam bahasa gaul Internet "troll" adalah orang yang menabur perselisihan di Internet dengan memulai pertengkaran atau membuat orang kecewa, mengirim pesan yang tidak relevan atau di luar topik dalam komunitas online untuk bermaksud memprovokasi pembaca.



Lelaki kelahiran 4 September 1934 mengetahui dia viral di Internet setelah mendengar cucunya menyenandungkan lagunya. Mengenakan setelan cokelat dan dasi berwarna mustard, Khil menaiki panggung dengan senang hati menerobos tanda tangannya "tro-lo-lo-ing,". Ia berekspresi dengan alisnya berdansa mengikuti irama. "Saya sangat senang karena akhirnya saya kembali ke rumah," kata Eduard Khil.



Eduard Khil (Edward Hill) dan Trooper sangat populer di era pasca-Soviet, pada tahun 2010, ia menyelenggarakan kompetisi internasional untuk lirik terbaik Trot-lo yang unik. Teknik vokalnya itu menjadi sangat populer di dekade 1970-an. Tidak hanya Eduard Khil, tapi juga bintang lainnya seperti Valeri Obmtzinski, Muslim Magomayev dan penyanyi Hungaria Yanos Koos, melakukannya.



Dunia memanggilnya "Mister Troulo". Ia salah satu penyanyi paling populer di Uni Soviet. Ketika dia berada di akhir perjalanan musiknya yang panjang, dia berhasil mendapatkan reputasinya kembali melalui Internet.



Khil lahir di Smolensk, Rusia, dari ayah Anatoly Vasilievich Khil, seorang mekanik, dan Yelena Pavlovna Kalugina, seorang akuntan. Khil menjalani hidup masa kecil yang sulit. Orang tuanya yang berpisah, dia dibesarkan oleh ibunya.



Pada 1955, Khil mendaftarkan diri di Konservatorium Leningrad (sekarang Konservatorium Rimsky-Korsakov, St. Petersburg). Khil belajar di bawah arahan Yevgeny Olkhovsky dan Zoya Lodyi. Dia lulus pada 1960. Selama studi, ia mulai melakukan berbagai peran opera, termasuk Figaro dalam The Marriage of Figaro.



Setelah lulus Eduard Khil jatuh cinta dengan musik pop setelah menghadiri konser Klavdiya Shulzhenko, dan mulai melakukan pertunjukkan musik populer. Hal ini menyebabkan dia memenangkan beberapa penghargaan, termasuk Artis Rakyat terkemuka Rusia pada tahun 1974.



Ia jatuh cinta dengan balerina Zoya Pravdina, yang kemudian dinikahinya. Mereka tampil bersama dalam pertunjukan yang sama, mereka melakukan tur bersama, dan dalam beberapa bulan mereka sudah menikah. Khil meninggal di rumah sakit di St. Petersburg pada 4 Juni 2012 karena komplikasi stroke. Ia meninggal pada usia 77 tahun.



