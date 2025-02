Indonesia Kembangkan Teknologi Radiasi untuk Penanganan Limbah Plastik

Untuk memfasilitasi pembahasan implementasi proyek kerja sama negara anggota IAEA di Kawasan Asia Pasifik dan Middle East, BRIN bersama IAEA menyelenggarakan Regional Coordination Meeting (RCM) proyek kerja sama teknis RAS1031 bertajuk “Reutilizing and Recycling Polymeric Waste through Radiation Modification for the Production of Industrial Goods - Phase II”, di Gedung B.J. Habibie, Jakarta, Senin-Jumat, 17-21 Februari 2025.