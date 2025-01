Kapan Kiamat Bumi Terjadi? Ilmuwan MIT Ini Punya Jawabannya

Meski begitu, Daniel Rothman, profesor dari Massachusetts Institute of Technology, Amerika Serikat, mengklaim berhasil menghitung kapan kiamat bumi terjadi dari kacamata sains lingkungan. Dia mengatakan telah menemukan formula matematik yang bisa memprediksi kiamat.

"Itu akan terjadi pada 83 tahun lagi, atau pada tahun 2100," kata Rothman, seperti dilansir laman kampus MIT, Senin lalu. Prediksinya itu dia terbitkan dalam jurnal Science Advances edisi 20 September 2017 berjudul "Thresholds of catastrophe in the Earth system".