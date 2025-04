Kenapa Bisnis Sewa Pakaian yang Diklaim Ramah Lingkungan Cenderung Berumur Pendek?

TEMPO.CO , Jakarta - Sebuah studi yang dimuat dalam Journal of Business and Industrial Marketing mengungkapkan bahwa bisnis penyewaan pakaian yang diklaim lebih ramah lingkungan ternyata sulit bertahan lama. Para pelaku model bisnis tersebut mengklaim skema rental bisa menekan jumlah limbah dari industri sandang.

“Menyewa pakaian dapat memperpanjang masa pakai setiap pakaian, sehingga berkontribusi terhadap konsumsi yang lebih lama," kata Frida Lind, peneliti dari Chalmers University of Technology Swedia, dikutip dari Earth.com pada Rabu, 2 April 2025.

Dalam penelitian berjudul ‘Exploring renting models for clothing items—resource interaction for value creation’ yang diterbitkan pada Senin, 6 Januari lalu, Frida dan dua peneliti lainnya meneliti sembilan perusahaan penyewaan pakaian di Swedia. Saat ini hanya beberapa entitas dari jumlah tersebut yang masih aktif, selebihnya sudah tutup.