Mahasiswa UI Aplikasikan Gagasan Panel Surya yang Menangi Kompetisi di Amerika

TEMPO.CO, Jakarta - Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) mengeksekusi proyek gagasan panel surya yang memenangi AAPG Sustainable Development in Energy Competition 2024 di Amerika Serikat di sebuah desa di Sukabumi, Jawa Barat. Proyek itu adalah Enhancing Solar Energy Efficiency and Coffee Yield via Agrivoltaic Integration with Shade-Grown Cultivation.