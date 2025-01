Melacak Macan Tutul Jawa di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

Macan tutul jadi pemangsa puncak atau top predator di Pulau Jawa dalam mata rantai makanan setelah harimau jawa (Panthera tigris sondaica) dinyatakan punah pada dekade 1980-an. Pada 2021, Uni Internasional untuk Konservasi dan Sumber Daya Alam atau IUCN (The International Union for Conservation of Nature) memasukkan Panthera pardus melas ke dalam Daftar Merah sebagai spesies langka yang terancam punah atau endangered.

Jauh sebelumnya, pada 1978, macan tutul jawa didaftarkan Pemerintah Indonesia ke dalam daftar Apendiks 1 Konvensi Internasional untuk Perdagangan Spesies Flora dan Fauna Liar yang Terancam Punah atau CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora/CITES). Apendiks 1 berisi daftar spesies yang paling terancam punah di antara hewan dan tumbuhan liar sehingga dilarang sepenuhnya untuk diperdagangkan.