Mencari Pongo tapanuliensis: Spesies Baru Orangutan yang Terancam

Menuru tim dalam artikel berjudul "Morphometric, Behavioral, and Genomic Evidence for a New Orangutan Species" ini, populasi orangutan Tapanuli terancam oleh perburuan dan proyek listrik tenaga air yang berpotensi mengurangi habitat mereka. Lantas bagaimana bisa sejumlah mamalia pemanjat pohon terbesar di dunia ini baru terdeteksi?