Muntahan Paus, Peneliti LIPI: Jangan Ada Perburuan Paus Sperma

TEMPO.CO, Jakarta - Sekar Mira, peneliti paus di Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, menegaskan jangan sampai ada perburuan terhadap paus sperma (Physeter macrocephalus), yang menghasilkan ambergris atau muntahan paus bernilai tinggi.



Sekar mengkhawatirkan terjadi perburuan paus sperma untuk diambil ambergrisnya, padahal mamalia itu termasuk hewan yang dilindungi.



“Soalnya, para pemburu itu suka kejam. Maling telur penyu saja, kalau enggak sabar menunggu penyunya bertelur, dia bisa membunuh si induk dan mengambil langsung telur-telur dari tubuh si induk,” ujarnya, Selasa, 14 November 2017.



Sekar mengakui ambergris memang bernilai tinggi dan menjadi incaran kolektor luar. Namun dia menegaskan mamalia ini termasuk hewan yang dilindungi.



Dia mengatakan ambergris, yang merupakan sekresi saluran cerna paus sperma, kerap digunakan untuk membuat wewangian. Saat ini, menurutnya, produk sintetis ambergris juga sudah banyak. “Namun, mungkin untuk kalangan kolektor, memang masih ada yang mau bayar tinggi,” ucapnya.



Sekar mengaku pernah didatangi beberapa orang dari Ambon yang berkonsultasi tentang ambergris. “Mereka berniat baik ingin memberdayakan masyarakat lokal mencari ambergris karena ada orang Eropa yang mau menampung dan membelinya,” tuturnya.



“Saya sampaikan bahwa paus sperma termasuk dalam mamalia laut yang sepenuhnya telah dilindungi di Indonesia, meskipun mungkin di Eropa masih legal untuk menjual-belikan ambergris,” katanya.



Tak hanya hal tersebut yang membuat Sekar menentang utusan masyarakat Ambon itu. “Secara global pun, kalau dilihat di daftar merah dari IUCN (International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources), Physeter macrocephalus ini telah masuk kategori vulnerable atau rentan,” ujarnya.



Muntahan paus sperma ini mencuat setelah Sukadi, nelayan asal Bengkulu, menemukan 200 kilogram ambergris pada awal November lalu. Sukadi mengaku secara tidak sengaja melihat benda berwarna putih tersebut mengapung saat melaut di sekitar Pulau Enggano.



Sukadi berniat menjual muntahan paus itu. "Rencananya dijual Rp 22 juta tiap kilogram," kata Sukadi saat dihubungi Tempo, Senin, 13 November 2017.



