Samsung Rilis 2 Monitor Canggih, Bisa untuk Game 3D

Salah satu pengembang game yang mendukung fitur monitor ini adalah Nexon, persisnya untuk The First Berserker: Khazan, yang rilis pada 28 Maret. Neowiz juga mengadopsi fitur 3D ini untuk game Lies of P. Adapun konten unduhan (DLC) pertama dari perusahaan ini, Overture, dijadwalkan rilis pada musim panas 2025.